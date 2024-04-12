獨家》台灣商港首見孤聳海中燈塔！ 「難以到達的秘境」曝光

高雄港洲際貨櫃中心第二期「離岸防波堤」，堤頭的燈塔孤聳在大海中，被喻為「難以到達的秘境」。（高雄港務分公司提供）

2024/04/12 00:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港洲際貨櫃中心第二期去年啟用，屬填海造陸深水港區，為避免遭外海波浪襲擊，港務分公司在南防波堤頭3公里的外海，建置長達475公尺的「離岸防波堤」，為台灣商港首見，其中堤頭的燈塔孤聳在大海中，被喻為「難以到達的秘境」。

從空拍照片可見，「離岸防波堤」猶如1根白色長尺，堤頭有墨綠色燈塔及警示燈杆，孤零零橫在高雄港二港口外海，與洲際二期散雜貨碼頭區的防波堤對望，1艘輪船從中間海域通過。

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高雄港務分公司指出，如果採用傳統連續堤施工方式，從洲際二期散雜貨碼頭區的防波堤，再向外海延伸設置擋浪設施，不僅所費不貲，且可能影響鄰近海岸生態及環境，經過水工試驗、數值及操船模擬等評估後，決定首次採用「離岸防波堤」方式，於2017年興建，2019年完工，經費將近12億元。

高雄港務分公司表示，經過5年的觀察，確實達到阻擋波浪侵襲的遮蔽效果，也不影響原有的二港口航道，提升碼頭設施安全；另因19座沉箱採多孔隙設計，增加生物活動及躲避空間，具生態多樣化的保育效果。不過，離岸堤沒有泊靠設施，只能提供小型工作船臨時停靠登堤檢修。

高雄港二港口外海的「離岸防波堤」（中），一旁是通過的輪船。（高雄港務分公司提供）

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