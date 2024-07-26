輕颱凱米減弱縮小 中南部夜晚清晨續防豪雨

2024/07/26 00:24

〔中央社〕氣象署今天晚間表示，輕颱凱米已逐漸減弱縮小，但颱風環流及西南風旺盛水氣仍持續影響，中南部山區今晚至明晨留意有超大豪雨，苗栗以南平地也可能有豪雨或大豪雨發生。

中央氣象署今天晚間持續發布輕颱凱米海上陸上颱風警報，今天晚間11時凱米的中心位置在馬祖的西南方約130公里處，以每小時16公里速度，向北北西進行；中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，七級風平均暴風半徑220公里。

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氣象署預報員謝佩芸在颱風記者會中表示，凱米過去3小時強度減弱，暴風圈縮小，目前颱風強度持續減弱、暴風圈也有縮小的趨勢；暴風圈仍籠罩桃園至彰化、澎湖、馬祖及金門；另外南投、雲林至屏東降雨持續中，仍須嚴加戒備。

謝佩芸提醒，西半部地區今晚至明晨仍受到凱米颱風環流與西南風旺盛水氣影響，雖然環流逐漸往北移動，但環境仍然是吹西南風，海面上還是會有對流系統發展並移入陸地，除中南部山區易有超大豪雨，澎湖、苗栗以南平地也有持續短延時豪雨或大豪雨發生。

謝佩芸指出，預計明天清晨至上半天降雨的情況持續，仍以中南部較為顯著，預估要等到明天下半天各地雨勢較為緩和，但仍然會有間歇性降雨，南部山區仍有明顯雨勢。

氣象署統計，今天截至晚間11時，南投、彰化以南山區都有豐沛的降雨量，最多單日累積雨量仍是在高雄多納林道1212.5毫米，其他縣市部分，嘉義奮起湖1065毫米、屏東尾寮山990毫米。

謝佩芸說，今晚至明天沿海仍有3至6公尺的大浪；澎湖有11至12級強陣風，基隆北海岸、新竹以南沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風。（編輯：楊昭彥）1130726

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