獨家》貪心地痞曾找議員跟阿羅哈董座喬千萬 議員怕出事嚇稱不管

地痞葉清聯（見圖）去年底吊來巨石塊，阻擋阿羅哈基地、三一馬場東側出口，攔路強索上千萬，行徑囂張。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/11 10:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕本報接獲爆料，獨家披露新北市淡水地痞葉清聯涉嫌勾結擔任賢孝里長的堂姪葉振昌及其兄葉振祥等人，黑白道夾擊對多名宗親、阿羅哈通運勒索上千萬元通行費，不從則攔路恐嚇取財，被士林地檢署法辦；知情人士更爆料，葉清聯為強索一千萬元，還請阿羅哈通運董事長陳瑞鈴二度到市議員蔡錦賢服務處，由民代出面調解但仍破裂，但事後蔡錦賢得知葉清聯、葉振昌行徑會出事，改稱他不管、不介入。

知情人士透露，阿羅哈通運董事長陳瑞鈴的長女官政穎2016年間擇中淡水賢孝里，開設三一馬術俱樂部，營運高檔馬場供比賽選手、成人、親子及學校戶外教學等用途，當時官政穎人生不地熟，也信賴在地的葉清聯，但葉清聯光是多年下來整地、興建馬廄等，經手6千餘萬，但官純良、陳瑞鈴到馬場一看，發現建材、場所根本不要那麼多錢，但陳瑞玲也不願計較，還希望與葉清聯經營的民宿可以互惠。

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未料葉清聯、堂姪里長葉振昌、其兄葉振祥等人，見到昔日風光的阿羅哈關係產業馬場、新購置基地都進駐，以為肥羊肉口，變本加厲攔路要錢，由葉清聯找混混、調來大石塊施壓、葉振昌兄弟檔也以祖產為由，封住東側出口，動輒向公部門檢舉，干擾馬場、基地營運，藉此逼陳瑞鈴付錢。

陳瑞鈴痛批，她很難想像純樸淡水山區，竟還有如此無法無天情事，她們從開設馬場開始，就很敦親睦鄰，信任葉清聯、里長等鄰居，沒想到侯友宜管理的新北市，還有如此猖狂的份子，讓她心力交瘁，只希望事情朝向好的事情發展。

葉氏宗親指控，只要宗親想回老家整地、蓋房，葉清聯與勾結的房仲取得地籍圖，便巧立名目勒索，里長葉振昌則配合協調，實則向公部門檢舉，而公部門也很配合，隨叫隨到，宗親們只好被迫另覓安居處。

看不過去的宗親爆料，賢孝里長葉振昌服務處與蔡姓市議員聯名，但該處是農地，一到三樓的鐵皮屋都是違建，疑有市議員當靠山，導致新北市政府不敢鐵腕拆除，質疑官官相護，如今里長涉及恐嚇取財、組織犯罪被送辦，依據新北市長侯友宜標準，是否也比照犯罪場所，必須即報即拆。

葉清聯回應，這些事情都處理好了；葉振昌回應，阿羅哈要經過我家（宗族多人持分）的地，當然有權力決定給不給過，質疑對方是財團，小市民根本無力對抗。

葉家宗親爆料，地痞葉清聯（右）5年前不滿財路遭官純良阻擋，找來20餘名混混，到馬場要打官純良，行徑囂張。（記者吳仁捷翻攝）

知情人士質疑，賢孝里長葉振昌里辦公室是違建，因與蔡錦賢議員合掛辦公室，導致新北市政府不敢鐵腕拆除，質疑包庇犯罪者。（記者吳仁捷攝）

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