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    鳳山警分局與刑警大隊聯手出擊 逃亡8年攜槍通緝犯栽了

    鳳山分局與刑警大隊聯手出擊，逮獲逃亡8年攜槍趙姓通緝犯。（讀者提供）

    鳳山分局與刑警大隊聯手出擊，逮獲逃亡8年攜槍趙姓通緝犯。（讀者提供）

    2023/03/21 08:38

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市警方今表示，1名趙姓通緝犯涉嫌持有槍械藏匿於屏東一帶，鳳山分局與刑警大隊聯手出擊，逮獲逃亡8年趙男，查扣改造槍彈及毒品，警訊後將他依違反槍砲、毒品等條例移送法辦。

    鳳山警分局新甲派出所獲報，指稱1名通緝犯疑似持有槍械，藏匿於屏東一帶，警方據報深入調查，掌握身分為趙姓男子（47歲），並鎖定他的行蹤。

    新甲所副所長郭智宇、巡佐薛英鎧等及刑警大隊偵三隊幹員，前天下午前往屏東縣萬丹鄉，趙男經常出沒處，埋伏在外守株待兔。

    警方掌握趙男作息，趁他外出購物心防鬆懈之際，一擁而上將他壓制逮捕，經查趙男是偽造文書及毒品通緝犯，涉嫌104年台北地院偽造文書案、105年屏東地院地檢毒品案。

    警方於趙男隨身包包內搜到改造槍械1把、子彈3顆及二級毒品安非他命1包0.24公克等違禁物，警方將趙男帶回派出所偵辦。

    警方調查，趙男自知難逃法網，坦承持有槍毒等犯行不諱，還表示會配合警方辦案，警訊後將他依違反槍砲、毒品等條例移送法辦，將追查槍枝來源。

    鳳山警方深入查察地方場所觀察細微，仔細盤查可疑人、事，並機警追緝查捕逃犯，對罪犯鍥而不捨的精神，讓民眾感受治安祥和平穩及安全受保護。

    鳳山警方呼籲民眾，若因案涉訟應留意相關司法案件文書，收到法院的傳票，務必依照指定的日期到案說明，以免遭到通緝，成為警方追緝的對象。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    鳳山分局與刑警大隊聯手出擊，逮獲逃亡8年攜槍趙姓通緝犯。（讀者提供）

    鳳山分局與刑警大隊聯手出擊，逮獲逃亡8年攜槍趙姓通緝犯。（讀者提供）

    鳳山分局與刑警大隊聯手出擊，逮獲逃亡8年攜槍趙姓通緝犯。（讀者提供）

    鳳山分局與刑警大隊聯手出擊，逮獲逃亡8年攜槍趙姓通緝犯。（讀者提供）

    鳳山分局與刑警大隊聯手出擊，逮獲逃亡8年攜槍趙姓通緝犯。（讀者提供）

    鳳山分局與刑警大隊聯手出擊，逮獲逃亡8年攜槍趙姓通緝犯。（讀者提供）

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