他以為被通緝拒檢逃竄 警拔槍逮人連開5罰單

楊姓男子以為被通緝見警開車逃竄危險駕車，警拔槍逮人速一口氣開5張罰單。（圖由民眾提供）

2023/03/20 14:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名楊姓男子（51歲）開車載友人，因車牌歪斜引人側目，鼓山分局員警發現上前盤查，楊男拒檢加速逃逸，迫使員警拔槍喝令停車，楊男棄車逃逸跑入巷道內，最後無路可逃後乖乖就逮，警方在車內查獲毒品吸食器，訊後依公共危險罪、毒品危害防制條例移送偵辦。

據了解，楊男和車上友人以為被通緝了，誤以為警方要來抓他們，才拒檢逃竄，經警方查驗楊男及車上乘客身分，發現兩人均未被通緝，只因心虛才四處躲藏，車上友人逃逸未到案，警方已鎖定他的身分持續追緝中。

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鼓山分局今指出，楊男於前日傍晚5時，他駕駛轎車載友人前往鼓山區華榮路訪友，因車牌懸掛歪斜，警方發現尾隨蒐證，最後在華榮路與文信路口被警方要求停車受檢。

楊男竟拒絕受檢，還加速逃逸，一路從華榮路與華夏路口竄逃，違規紅燈右轉沿途違規蛇行，直到翠華路與崇德路口，因陷入車陣動彈不得，警方見機下車攔人，楊男和友人拒不下車，員警拔槍喝令停車。

楊男竟仍不停車，倒車逆向行駛欲甩開警車，持續開車逃竄，經勝利路、城峰路、翠華路上中華陸橋，不料最後逃進死巷，車上2人最後棄車逃逸，楊男躲入民宅，友人則不知去向，警方支援警力趕到逮人，在楊男車上搜到毒品吸食器，另一人已逃逸無蹤。

警方表示，楊男逃逸路線至少有5公里遠，一路闖紅燈、逆向等危險駕駛，警方一口氣開出5張罰單，訊後再依公共危險罪、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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