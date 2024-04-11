澎湖中正橋凌晨汽車撞路燈翻覆 駕駛失蹤

連接湖西鄉與白沙鄉的中正橋，11日凌晨發生車輛翻覆意外，駕駛卻失蹤。（馬公警分局提供）

2024/04/11 10:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接湖西與白沙的中正橋，今（11）日凌晨發生一起自小客車自撞路燈翻覆意外，警消趕抵現場救援，駕駛座卻空無一人，因此警方以車牌追人，但張姓車主並無酒精反應，警方正調閱鄰近監視器及持續查訪，釐清何人駕駛及肇事責任相關歸屬。

馬公警分局調查指出，今（11）日凌晨1時54分，1輛黑色自小客車，沿縣道203線內側車道由南向北行駛，在縣道203線7.9公里處道路（中西段），連接湖西鄉與白沙鄉交通要衢中正橋上，自撞路燈致肇事翻覆。

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當警消趕抵現場後，發現肇事車輛車門緊閉，副駕駛座車窗脫落，無當事人在現場，全案變成肇事逃逸。警方依據車牌循線追查到張姓車主到案說明，但經酒測無酒精反應，同時身上無明顯外傷，對於車輛駕駛是誰尚未交代，全案成謎。

由於肇事關鍵在於是誰駕車釀禍？為何第一時間離開現場，而且駕駛傷勢成謎？警方調閱路口監視器及持續查訪相關人員，釐清案情，追出肇事逃逸的駕駛，除了相關交通罰則及賠償路燈損失之外，還會吃上肇事逃逸的刑責，警方呼籲駕駛盡速出面自首，並由車主部分持續追查，了解車輛是何人駕駛？其中是否另有隱情。

黑色自小客車自撞路燈，在中正橋翻覆。（馬公警分局提供）

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