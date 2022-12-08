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    前法官吃考丙耿耿於懷 興訟洗污點遭駁回

    陳志祥現已退休當律師。（資料照，記者林嘉東攝）

    陳志祥現已退休當律師。（資料照，記者林嘉東攝）

    2022/12/08 20:51

    〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地院前法官陳志祥（已退休）2016年在職時，上節目說明一起案件的判決理由，被司法院認定違反法官倫理規範，職務評定（打考績）為「未達良好（丙）」。陳志祥對於考丙案耿耿於懷，興訟要求洗刷污點，但日前被職務法庭駁回。

    陳志祥2016年起兼任職務法庭法官，擔任台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉擾女助理再審案的受命法官，2018年從轉職改判為罰俸一年，同庭法官謝靜慧不滿評議結果，宣判後申請免兼職務法庭法官，引發熱議。陳志祥決定上節目說明改判理由，前後8次接受媒體採訪，盼能弭平爭議。

    基隆地院職務評定委員會認定陳志祥發言不當，初評其2018年考績為「未達良好」，經基隆地院院長評定，並由司法院長許宗力核定。陳志祥不服，提起復核，基院職評會認復核有理由，重新評定為「良好」，基院院長據此評定，並經高院層報給司法院。

    司法院職務評定評議委員會2020年審議後認為陳志祥發言不當，有違反法官法及法官倫理規範等違失行為，且司法院人事審議委員會2020年也對作陳志祥成書面警告的職務監督處分，決議依照職評辦法第6條第3項第7款「違反職務上義務、言行不檢，足認評列良好顯不適當」要件，逕予改列其考績為「未達良好」，並報許宗力核定。

    陳志祥不服，主張許宗力核定的評議會決定影響審判獨立，興訟盼洗污點。

    陳志祥說明，司法院先前及後續行為，均為司法行政藉機干涉審判，無非在對外宣示，倘有如同他一樣的不聽話、不肯揣承上意的法官，其結果就是被記警告，職務評定為未達良好，還至少損失近40萬元的評定獎金。他強調，在媒體上的發言並無逾越判決書內容、引喻失當或欠缺性平意識的情事。

    職務法庭指出，合議庭受命法官為回應或辯駁社會各界對自己裁判的議論，而接受廣播或電視專訪、投書媒體等方式，難認為是屬於審判工作範圍的一部分。尤其受命法官於判決後，未經合議庭授權或逾越授權範圍，自行接受新聞媒體採訪，公開捍衛自己的判決，更應認為屬於法官審判工作範圍外的行為，並無獨立性保障可言。

    職務法庭表示，陳志祥是於社會外界議論該案件判決數日後，為捍衛自己的判決，才密集接受媒體採訪，卻未能證明有經合議庭同意或經合議庭授權。陳既然未經合議庭授權，司法院認定他「身為職務法庭之承審法官，卻於媒體採訪時，發表言論逾越判決書內容，且引喻失當、欠缺性平意識，有損法官之中立、客觀、公正形象」，作成未達良好的職務評定，尚難認為影響審判獨立。

    綜上，職務法庭認定司法院並無干預審判獨立，陳志祥興訟無理由，日前予以駁回，可上訴。本案由懲戒法院職務法庭第一審第四庭承審，成員為審判長法官吳三龍、法官甯馨、法官林惠瑜。

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