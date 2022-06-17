桃園2屍3命慘案嫌犯泰國投案 警將與泰方協商引渡來台受審

犯嫌搭計程車下車穿紅衣，進機場廁所變裝成白衣，最後穿白衣劃位後搭機離台。（記者許倬勛翻攝，本報合成）

2022/06/17 16:02

〔記者許倬勛／桃園報導〕泰籍移工人力仲介商李邦勝、李芬芳夫婦與合夥人王大賢因有金錢糾紛、勞逸分配不均等問題而遭殺害，王嫌於9日潛逃返回泰北清邁，今天上午10時在父親陪同下向當地警方投案，中壢警方今偕刑事局召開記者會說明，強調會與泰方進行司法協商，積極將犯嫌引渡回台受審。

警方調查，王大賢與被害夫妻在清邁某村莊一起長大，三方家屬彼此熟識，李芬芳因來台依親、取得身分證後積極拓展仲介事業，考量王大賢熟悉泰文、中文，便與夫婿李邦勝共邀他成立公司，讓王嫌擔任管理仲介以及匯兌、掌管財務等工作。

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3人共事約3年，王嫌不滿長期被當員工使喚，且質疑所得與付出不對等，又見李氏夫婦賺得盆滿缽滿，疑因此種下殺機，8日晚間相約談判，趁隙持條狀鈍器擊昏兩人後，猛朝頭部攻擊致死，9日凌晨竊死者BMW X4休旅車赴桃園高鐵站旁棄屍，當日上午搭機潛逃返泰，期間二度變裝，計畫縝密。

中壢警分局長蕭欽杰表示，案發後經調閱數百支監視器、過濾龐大資料，在10小時內鎖定兇手，我方經刑事局駐泰國警察聯絡官，將相關涉案券宗交付泰國後，由泰國警察在泰緬邊境搜索查緝。

蕭欽杰表示，案發後位於泰國的女方家屬提出告訴，泰國警方15日取得逮捕令，王嫌在家人勸說後，於今日上午10時在父親陪同主動投案，此案也隨之告一段落，後續有待我方與泰方透過司法協商，希望能將犯嫌引渡回台受審。

刑事局國際刑警科長李泱輯表示，雖然我國與泰方無引渡條例，但過往也有透過司法互助將嫌犯遣台的先例，不過此案受害人具泰國國籍，泰方也有司法管轄權，還是得由法務部與當地政府協商，透過司法互助專案將犯嫌帶回台灣受審，泰方也會將調查結果會報我方。

犯嫌搭計程車下車穿紅衣，進機場廁所變裝成白衣，最後穿白衣劃位後搭機離台。（記者許倬勛翻攝）

犯嫌搭計程車下車穿紅衣，進機場廁所變裝，最後穿白衣劃位後搭機離台。（記者許倬勛翻攝）

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