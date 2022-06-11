說好合夥卻被當員工用 桃園2屍4命慘案凶嫌犯案動機曝光

李氏夫婦法會今中午舉行。（記者許倬勛攝）

2022/06/11 14:06

〔記者許倬勛／桃園報導〕35歲泰籍男子王大賢與泰籍台僑夫妻李勝邦、李芬芳合夥經營移工仲介，王男不滿勞役不均、帳目及匯兌問題與李氏夫妻發生爭執，王男與李氏夫妻8日相約在新北市土城的移工宿舍談判，王男不滿遭質疑，竟起殺機持鈍器將兩人殺害，9日清晨再以被害人座駕BMW X4載運屍體到高鐵桃園站旁停車場棄屍，當日早上變裝逃回泰國。

據悉，王嫌與李氏夫妻在泰國從小一起長大，三人家境優渥，高中時一同來台就讀，完成二專學業後返回泰國，李女姊姊嫁來台灣從事翻譯工作，李女輾轉獲悉仲介商機，便先來台取得身分證，數年前丈夫依親、尚未取得身分證，創立公司後再邀同窗王嫌加入，成為合夥人。

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李氏夫婦看準王男懂中文、泰文，便讓他擔任移工宿舍管理員及匯兌工作，但長久下來，王男不滿自己像雜役、只領固定薪水而無股份，李氏夫婦日進斗金，近日喜迎龍鳳胎又購豪車，因此埋下殺機。

警方透露，近期李氏夫妻在對帳時發現帳目有問題，質疑王男手腳不乾淨，8日晚間相約在新北市土城區的移工宿舍談判，時間長達2個多小時，王男見李氏夫婦鬆懈，手持預藏的鐵棒突襲後腦，兩人遭擊暈後再痛下殺手，兩人頭骨幾乎碎裂，並以塑膠袋套住李女面部直到窒息。

警方調查，隨後王男再以死者的BMW X4座車載運屍體至桃園市高鐵桃園站旁停車場隨機棄屍，再二次變裝、帶著簡便行李赴桃園國際機場搭乘9日10點40分的星宇航空JX741航班潛逃回泰國。

今中午由桃市中壢某葬儀社舉辦法會，由泰國法師為往生者祈福，李氏夫婦約10數名泰籍友人與員工到場，對於悲劇發生原因都表示「不知道雙方糾紛」、「不敢相信」。

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