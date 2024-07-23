不滿鄰翁長期敲牆壁溝通無效 男持刀猛刺11刀自首判4年8月

台中黃姓男子不滿鄰居沈姓老翁長期敲牆壁溝通無效，今年2月持刀猛刺11刀，台中地院依殺人未遂判處 4年8月徒刑。（記者陳建志攝）

2024/07/23 23:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名黃姓男子，因不滿鄰居沈姓老翁，長期敲牆壁發出聲響，曾換房間睡覺，甚至在頂樓搭帳篷睡覺還是沒用，因忍無可忍，今年2月事先購買一把刀，趁沈男騎車外出時，持刀朝其頭頸部猛刺，沈男騎車逃離仍持續追殺，共猛刺11刀，所幸送醫後獲救，台中地院審理，考量黃男因長期積怨而行兇，且犯案後自首，依殺人未遂判處4年8月徒刑，可上訴。

判決指出，黃姓男子今年2月12日上午8點多，見沈姓鄰居騎電動車外出，立刻持事先購買的水果刀朝沈男頭頸部猛刺，沈男見狀趕緊騎車逃離，但黃男緊追到北區梅川東路3段與德化街口攔下沈男，持續持刀朝他之左耳及、後頸、上背部右側及腰部右側猛刺共11刀，沈男棄車逃跑才沒被持續砍殺，經送醫急救後獲救。

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民眾見狀趕緊報案，警方獲報沒多久趕到，黃男在警方到達前就自行打電話到警局自首，員警到場時也向員警坦承「人是我殺的」，遭員警逮捕帶回警局訊問後移送台中地檢署偵辦，依殺人未遂起訴，目前仍羈押中。

台中地院審理時，王姓鄰居證實，沈姓老翁經常半夜敲牆壁，鄰居都受不了，黃男有跟老翁溝通但都未改善。

黃男則表示，因沈男經常敲牆壁，曾和他溝通但還是未改善，自己因此曾換房間，甚至在頂樓搭帳篷睡覺，但還是沒有用，後來只好在2021年4月搬離住處，直到同年11月，因身患視網膜病變的母親不願搬家，並要求他返家照顧，他才不得已搬回家，但沈男還是持續敲打牆壁才會忍無可忍犯案。

台中地院法官審酌黃男持刀殺人，且是朝致命的頭、頸部砍殺，手段兇殘應予嚴懲，但考量是因老翁長期敲牆壁造成積怨，加上犯案後自首符合減刑條件，且審理時認罪態度良好，依殺人未遂判處4年8月徒刑，可上訴。

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