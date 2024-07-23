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7/23 今彩539頭獎開2注落台中、桃園！大樂透頭獎摃龜

今晚（7月23日）開獎的第113000176期今彩539頭獎開出2注；第113000072期大樂透頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

今晚（7月23日）開獎的第113000176期今彩539頭獎開出2注；第113000072期大樂透頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/07/23 22:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月23日）開獎的第113000176期今彩539頭獎開出2注，由台中市大里區中興路二段169號「鑫聚富彩券行」、桃園市桃園區龍鳳里龍安街94號1樓「順風發投注站」開出；第113000072期大樂透摃龜。

第113000072期大樂透中獎號碼「03、06、10、23、33、35，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎開出4注，每注可得41萬2590元；參獎共58注中獎，每注可得3萬643元；肆獎共125注中獎，每注可得9140元；伍獎共2407注中獎，每注可得2000元；陸獎共3184注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬985注中獎，每注可得400元；普獎共4萬936注中獎，每注可得400元。

第113000072期49樂合彩中獎號碼為「03、06、10、23、33、35」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共110注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3312注中獎，每注可得1250元。

第113000176期今彩539中獎號碼為「07、11、12、37、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共193注中獎，每注可得2萬元；參獎共7079注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7450注中獎，每注可得50元。

第113000176期39樂合彩中獎號碼為「07、11、12、37、38」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共250注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2151注中獎，每注可得1125元。

第113000176期3星彩中獎號碼為「538」，壹獎共124注中獎，每注可得5000元。

第113000176期4星彩中獎號碼為「3941」，壹獎共19注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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