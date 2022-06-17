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    泰籍男子在台狠殺同鄉夫妻逃回泰國投案 2國尚未展開司法互助請求

    兇嫌王大賢殺害李氏夫妻後，把屍體載到高鐵站旁的停車場停放。（記者李容萍翻攝）

    兇嫌王大賢殺害李氏夫妻後，把屍體載到高鐵站旁的停車場停放。（記者李容萍翻攝）

    2022/06/17 14:39

    〔記者吳政峰／台北報導〕泰國男子王大賢涉嫌殺害泰籍台僑夫妻李邦勝、李芬芳，棄屍於高鐵桃園站旁的停車場後，隨即落跑回泰國，17日主動向泰國清邁府警方投案，由於事涉跨國刑事案件，台泰雙方又沒有正式的司法互助協議，只能透過個案式的互惠型態相助，惟據悉，兩國目前尚未展開司法互助請求。

    外傳王大賢已歸化台灣，取得身分證，但因泰國不承認雙重國籍，故其身分須先被釐清。若王大賢仍具泰國身分，加上殺人屬於萬國公罪，則泰國檢警可自行偵辦本案，無須引渡到台受審，此時，因泰方主張審判權，須向我方請求提供調查犯罪證據。反之，若王大賢已放棄泰國籍而歸化台灣，則泰方無審判權，我方須向泰國提出遣返的請求。

    即便王大賢尚未歸化完成，但本案發生在台灣，依照犯罪地屬地主義，我方亦有管轄權。簡言之，本案將面臨兩國之間的審判權爭議，是台泰雙方在司法互助請求上首要處理的課題。

    據悉，本案6月10日爆發後，桃園地檢署隨即指揮警方立案偵辦，鎖定王大賢，得知他返回泰國後，雙邊警方已透過管道聯繫，但桃檢尚未提出司法互助請求；而王大賢17日投案後，泰方也未向台灣聲請司法互助，故未來本案如何發展，目前仍有許多變數。

    外傳死者李芬芳為泰籍來台依親，已取得台灣身分證，丈夫李邦勝尚未取得台灣身分，凶嫌王大賢也已取得台灣身分證，李姓夫妻與王嫌在新北市土城合夥經營移工人力仲介公司。

    王嫌疑不滿只能領固定薪水，眼紅李男夫妻日進斗金，又新購進口豪華休旅車，心生怨懟，8日晚間相約土城的移工宿舍談判，王嫌失控痛下殺手，行凶後選定方便出境的高鐵桃園站旁停車場棄屍，並持台灣護照轉往桃園國際機場搭機出境、再持泰國護照入境泰國，企圖躲避刑責。

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