不動產業者涉用假遺囑狠詐上億遺產 北市警爆幫查個資被約談

承辦檢察官鄭少珏今天指揮刑事局、調查局台北市調處、台北市警局等單位，兵分47路搜索，拘提警察、業者等41人。（資料照）

2024/07/23 23:38

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市警局中山分局建國派出所駱姓警員涉嫌利用職權查詢個資洩密，協助不動產業者組成的詐騙集團，辦理不動產所有權移轉登記，盜領多名死者身後動產與不動產，詐取雙北市數筆土地，總值預估上億元，另還有多名公務人員涉案，台北地檢署今天發動搜索，拘提駱員及業者41人。

根據《民法》規定，民眾死亡後，留下的財產就會被視為遺產，通常由親屬繼承，但無繼承人承認繼承時，也無親屬會議的狀況下，利害關係人或檢察官，得聲請法院選任遺產管理人，且至少6個月的公示催告，期滿後仍無人承認繼承，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

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未料，有不動產業者見許多獨居長者過世後，有無人繼承遺產情形，認為有利可圖，成立詐騙集團，勾結警察幫忙查詢死者個資，用來偽造遺囑，另找律師協助公證假遺囑效力，詐取雙北市數筆土地，總值預估上億元。

其中，台北市中山警分局駱姓警員涉嫌利用職權幫忙詐團查個資，今天下午被帶回偵訊。據了解，駱員是警專23期畢業，在中山分局服務多年，平日表現不惡，近日在警專接受「佐升正」訓練考試，北檢今天發動搜索、約談，到警專帶人，引起學校一陣騷動。

拘提警察、業者等41人

承辦檢察官鄭少珏今天指揮刑事局、調查局台北市調處、台北市警局等單位，兵分47路搜索，拘提警察、業者等41人，全案朝違反偽造文書、加重詐欺、洩密、貪污治罪條例、組織等罪偵辦，另疑似還有多名公務人員涉案，檢警調持續追查中。

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