為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園雙屍命案 泰籍嫌犯父親稱兒子將投案

    在台灣犯下雙屍命案的泰國王姓嫌犯逃回泰國，引起台泰警方高度警戒。泰國媒體訪問王姓嫌犯的父親，父親表示已聯繫上兒子，兒子將出來投案，他會另外告知警方時間和地點。（資料照）

    在台灣犯下雙屍命案的泰國王姓嫌犯逃回泰國，引起台泰警方高度警戒。泰國媒體訪問王姓嫌犯的父親，父親表示已聯繫上兒子，兒子將出來投案，他會另外告知警方時間和地點。（資料照）

    2022/06/16 17:15

    〔中央社〕在台灣犯下雙屍命案的泰國王姓嫌犯逃回泰國，引起台泰警方高度警戒。泰國媒體訪問王姓嫌犯的父親，父親表示已聯繫上兒子，兒子將出來投案，他會另外告知警方時間和地點。

    桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。

    泰媒民族電視台（Nation TV）今天訪問到王姓嫌犯的父親，父親表示他已經聯繫上兒子，兒子會出來投案，他今天下午會告知警方兒子何時以及將去哪裡投案，但請大家給他們點時間處理好一切事情。

    同時間，泰國警方持續在泰緬邊境搜索，因為據消息指出王姓嫌犯靠著身邊親近的人協助，順利躲避警方追捕，多名親友都位於泰緬邊境。

    死者夫婦中妻子的哥哥向媒體表示，起因是債務糾紛，他已把一段關鍵錄音檔交給警方調查。

    泰媒經理日報（MGR online）報導指出，泰國警方表示沒有直接和嫌犯聯繫，但已透過中間人去勸嫌犯盡快自首，王姓嫌犯也透過中間人表達投案意願，但還沒有確定時間和地點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    泰籍台僑夫妻雙屍命案 解剖發現死者肚內非「龍鳳胎」
    2022/06/13 17:42

    泰籍台僑夫妻雙屍命案 解剖發現死者肚內非「龍鳳胎」
    泰籍台僑夫妻2屍4命 桃園檢方6/13解剖遺體釐清死因
    2022/06/12 19:04

    泰籍台僑夫妻2屍4命 桃園檢方6/13解剖遺體釐清死因

    大空間爭席入主！坐忘山獲頂客收藏
    說好合夥卻被當員工用 桃園2屍4命慘案凶嫌犯案動機曝光
    2022/06/11 14:06

    說好合夥卻被當員工用 桃園2屍4命慘案凶嫌犯案動機曝光
    桃園高鐵站前停車場驚傳雙屍命案 一對男女遭棄屍後車廂
    2022/06/10 20:24

    桃園高鐵站前停車場驚傳雙屍命案 一對男女遭棄屍後車廂

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播