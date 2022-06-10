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    桃園高鐵站前停車場驚傳雙屍命案 一對男女遭棄屍後車廂

    指高鐵桃園站前停車場傳出棄屍案，警方在休旅車後車廂查獲一對男女遺體。（記者許倬勛攝）

    指高鐵桃園站前停車場傳出棄屍案，警方在休旅車後車廂查獲一對男女遺體。（記者許倬勛攝）

    2022/06/10 20:24

    上稿時間：17:42
    更新時間：20:24

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市驚傳棄屍命案，警方今上午9時許獲報指高鐵桃園站前停車場飄出濃烈屍臭味，循線前往在一輛休旅車後車廂查獲一對男女遺體、目測約30至40歲，均死亡多時，警方證實他殺，推測兇嫌殺害兩人後到此棄屍，詳細案情仍待釐清。

    中壢警方表示，目前此案由刑事局主辦，現仍積極查緝兇嫌動向。

    警方證實此案為他殺，死者兩人身上佈滿遭鈍器毆打的痕跡，全身上下都是瘀傷及血跡，遺體浮腫、屍斑點點，後車廂已有不少屍水滲出，女子的頭部遭塑膠袋套頭，兩人身上均無可辨認的證件、從遺體上也難以分辨認長相與年紀。

    警方調閱監視器發現，兇嫌開車從新北市赴桃園市棄屍，地點位於距離高鐵桃園站、IKEA僅400公尺的停車場，車輛周圍已拉起封線。

    固定在此停車的高鐵員工表示，用來棄屍的BMW X4已停放在停車場最後方2、3天，上午約9時多有大批警消到場，起初還以為是演習或小孩受困車內。

    附近住戶則說，有鄰居昨晚停在該車附近，隔著數格停車位都能聞到濃烈臭味，但當時未起疑心，只想趕快走避。

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