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    印度18歲帥氣「狼人少年」 獲世上最多臉部毛髮紀錄

    印度18歲少年帕蒂達爾因罹患先天性遺傳多毛症導致毛髮生長異常，近期成功獲金氏世界紀錄認證成為「臉部毛髮最濃密的男性」，他的臉部每平方公分擁有驚人的201.72根毛髮。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    印度18歲少年帕蒂達爾因罹患先天性遺傳多毛症導致毛髮生長異常，近期成功獲金氏世界紀錄認證成為「臉部毛髮最濃密的男性」，他的臉部每平方公分擁有驚人的201.72根毛髮。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    2025/03/08 15:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度18歲少年帕蒂達爾（Lalit Patidar）因罹患先天性遺傳多毛症導致臉部毛髮生長異常，日前獲金氏世界紀錄認證成為「臉部毛髮最濃密的男性」，他的臉部每平方公分擁有驚人的201.72根毛髮，超過95％的臉部覆蓋著濃密毛髮。

    綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網6日發布，帕蒂達爾罹患罕見先天性遺傳多毛症（Hypertrichosis），又稱為「狼人症候群」，這種疾病極為罕見，據歷史紀錄，自中世紀以來，全球僅有約50例確診案例，相當於每10億人中才可能出現1例。

    報導提及，帕蒂達爾日前受邀赴義大利米蘭參加電視節目「Lo Show dei Record」，接受專業毛髮學家測量，以確定他的毛髮密度是否符合金氏世界紀錄標準，專家剃掉他臉部一小部分的毛髮後精確計算，最終確認成功創下紀錄，每平方公分有201.72根毛髮。對於這項榮譽，他感動地說：「真的非常開心能夠獲得這項認可。」

    由於外貌與眾不同，帕蒂達爾在童年時期曾遭受異樣眼光與不友善對待，尤其是剛入學時，同學們因他的外貌感到害怕。然隨著時間推移，同學逐漸了解他的內在，開始接納他。他說，「當他們開始與我聊天、認識我後，明白我其實和大家沒有什麼不同，只是外表看起來不同而已。」

    帕蒂達爾坦言，儘管偶爾仍會遇到不友善的言論，甚至有人建議他剃掉臉部毛髮，但他直指「我想告訴他們，我喜歡我現在的樣子，我不想改變我的樣子」。 據了解，目前他在社群媒體上擁有大批粉絲，YouTube頻道訂閱者已破10萬，透過影片分享日常生活，讓更多人了解他的世界。

    @guinnessworldrecords

    Hairiest face on a person （male） - 201.72 hairs/cm² by Lalit Patidar ????????

    ♬ original sound - Guinness World Records

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