國內線機票連假退票手續費 最高擬收30％

交通部預告國內機票退票新規定。圖為澎湖機場。（記者吳亮儀攝）

2025/03/08 15:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕搭乘「國內」班機注意！交通部預告退票新制，在3天連續假期以上的輸運期班機，現行規定退票最高會被收取10%手續費，新制會依距離起飛日長短收取10%到30%的手續費，但不可歸責事由或不可抗力因素可免收退票費用。

交通部預告修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，主要針對三天連續假期以上的法定連假疏運期間的「國內」班機退票手續費做新規定，目的是讓國內航線的疏運尖峰為使有限空運運能充分利用，鼓勵民眾儘早確認行程，使機位得以儘速釋出予需要的旅客。

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根據預告的新規定，航班起飛日前7天以上辦理退票，原售票單位得酌收票面價10%費用；起飛前1天到6天，原售票單位得酌收票面價20%退票費用；航班當日起飛前辦理退票，原售票單位得酌收票面價30%退票費用。

不過，新制也表明，乘客因奔喪、個人疾病或不可歸責事由致無法搭機，於航班起飛前檢附相關證明文件辦理退票，原售票單位得免收退票費用；如因不可抗力所致，無法於航班起飛前退票者，原售票單位得依其證明，酌情從寬處理。

另外，依據現行實務作業，增列國內線優待票應於購票及搭機時，出示相關身分證明文件，例如設籍離島地區居民依「民用航空法」、「離島建設條例」及「離島地區居民航空票價補貼辦法」享有優待票價，且應於購票及搭機時出示國民身分證或戶口名簿正本。前項優待僅能擇一，不能享有二重以上優待。

民航局表示，對於新公告內容若有意見或修正建議者，可在公告刊登公報的次日起60日內，向民航局陳述意見。

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