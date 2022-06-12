泰籍台僑夫妻2屍4命 桃園檢方6/13解剖遺體釐清死因

高鐵桃園站旁停車場成了2屍4死命案的棄屍現場，檢警專案小組除了跨國追凶嫌，也持續找尋其作案凶器。（記者李容萍翻攝）

2022/06/12 19:04

〔記者李容萍／桃園報導〕泰籍台僑夫妻李邦勝、李芬芳（懷有龍鳳胎）遭合夥泰籍男子王大賢殺害，棄屍高鐵桃園站旁停車場，2屍4命，桃園檢警專案小組調查，命案第一現場在新北市土城區，王嫌在案發後已搭機逃回泰國，研判作案凶器為鐵條形狀金屬鈍器；至於外傳凶器是宗教法器金剛杵，專案小組今（12）日駁斥此說法，檢方決定明（13）日在中壢殯儀館解剖遺體釐清死因。

檢警調查，死者李芬芳為泰籍來台依親，已取得台灣身分證，李女丈夫李邦勝尚未取得台灣身分，凶嫌王大賢也已取得台灣身分證，李姓夫妻與王嫌在新北市土城合夥經營移工人力仲介公司，王嫌疑因抱怨匯兌抽成及仲介金錢分潤不均，只能領固定薪水，加上眼紅李男夫妻日進斗金，今年底將喜迎龍鳳胎，又新購進口豪華休旅車，心生怨懟，8日晚間雙方在土城的移工宿舍談判不成，王嫌行凶後選定方便出境的高鐵桃園站旁停車場棄屍，並持台灣護照轉往桃園國際機場搭機出境、再持泰國護照入境泰國，企圖躲避刑責。

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檢警調閱監視器畫面，模糊發現王嫌持鐵條狀金屬鈍器行凶，李姓夫妻傷勢大都集中頭部多處，下手凶殘，明顯欲置李姓夫妻於死地，李女及丈夫兩人多處頭部傷勢血肉模糊，懷疑其中李女耳下曾遭金屬鈍器刺入、李女丈夫李男頭部1、2處傷勢重大，可能是致命傷，檢警13日解剖屍體釐清李女夫妻確切死因。

至於外傳凶器是金剛杵，專案小組今日強調，目前僅能推斷作案凶器應該是金屬鈍器，且至今仍未找到，所以無法確認是何物，相當作案的物證仍持續搜索、釐清中。

高鐵桃園站前2屍4死命案，檢警專案小組調閱監視器查出凶嫌在新北市停車場繳費準備離場的身影。（記者李容萍翻攝）

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