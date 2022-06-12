泰籍台僑夫妻2屍4命 桃園檢方6/13解剖遺體釐清死因
2022/06/12 19:04
〔記者李容萍／桃園報導〕泰籍台僑夫妻李邦勝、李芬芳（懷有龍鳳胎）遭合夥泰籍男子王大賢殺害，棄屍高鐵桃園站旁停車場，2屍4命，桃園檢警專案小組調查，命案第一現場在新北市土城區，王嫌在案發後已搭機逃回泰國，研判作案凶器為鐵條形狀金屬鈍器；至於外傳凶器是宗教法器金剛杵，專案小組今（12）日駁斥此說法，檢方決定明（13）日在中壢殯儀館解剖遺體釐清死因。
檢警調查，死者李芬芳為泰籍來台依親，已取得台灣身分證，李女丈夫李邦勝尚未取得台灣身分，凶嫌王大賢也已取得台灣身分證，李姓夫妻與王嫌在新北市土城合夥經營移工人力仲介公司，王嫌疑因抱怨匯兌抽成及仲介金錢分潤不均，只能領固定薪水，加上眼紅李男夫妻日進斗金，今年底將喜迎龍鳳胎，又新購進口豪華休旅車，心生怨懟，8日晚間雙方在土城的移工宿舍談判不成，王嫌行凶後選定方便出境的高鐵桃園站旁停車場棄屍，並持台灣護照轉往桃園國際機場搭機出境、再持泰國護照入境泰國，企圖躲避刑責。
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檢警調閱監視器畫面，模糊發現王嫌持鐵條狀金屬鈍器行凶，李姓夫妻傷勢大都集中頭部多處，下手凶殘，明顯欲置李姓夫妻於死地，李女及丈夫兩人多處頭部傷勢血肉模糊，懷疑其中李女耳下曾遭金屬鈍器刺入、李女丈夫李男頭部1、2處傷勢重大，可能是致命傷，檢警13日解剖屍體釐清李女夫妻確切死因。
至於外傳凶器是金剛杵，專案小組今日強調，目前僅能推斷作案凶器應該是金屬鈍器，且至今仍未找到，所以無法確認是何物，相當作案的物證仍持續搜索、釐清中。