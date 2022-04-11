住戶租大樓汽車停車位1格2車共用 管委會追回8萬多元不當得利

租大樓地下汽車停車位一格住戶夫妻2車在共用，大樓管委會追回不當得利8萬5500元。（記者黃良傑攝）

2022/04/11 09:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市某大樓住戶和妻共有2輛汽車，但只向管委會承租一個停車位，自2016年至2021年租用57個月，夫妻兩車輪流停，還被發現併排共停一格，管委會向工務局反映確認不當使用，被要求改善後，管委會提告要求違規住戶返還不當得利8萬5500元，被告否認長期不當使用，經管理員出庭舉證該停車格長期違規使用，高雄地院判住戶敗訴，必須全額歸還不當得利。

此外，該住戶還主張該大樓停車場管理辦法未經區分所有權人審查核定，屬無效力文件，試圖不繳這筆租金和管理費，高雄地院查出該停車場管理辦法早於2013年5月間送區分所有權人會議，經多數住戶決議通過並公告，制定程序並無瑕疵，被告自身未參與該次區分所有權人會議，也未依會議決議公告結果探知、了解相關內容，自不得做為卸責之理由。

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管委會主張黃姓住戶於2013年間向大樓承租編號7號停車位，每月繳租金1500元，因黃和妻共有2輛汽車，他擅自同意妻共用該停車位，在前後空間輪流停放車子，已違反大樓停車場管理辦法「停車位以一位一車為原則」約定，經催告改善均置之不理。

管委會於去年2月間向市府工務局反應被告不當使用停車位的情事，經工務局發函命被告改善，被告才停止不當停放車輛的情形，但被告多年違規停放車輛，享有使用停車位的利益，並無正當權源卻享租金上利益，且不當占用大樓停車場空間，致所有住戶受有損害，管委會決定依法追討該住戶「不當得利」57個月租金，共計8萬5500元。

被告否認長期要求管委會舉證，管委會提供違規照片外，管理員也做證，指就職開始就發現7號停車位停放不只1台汽車，有前後併排的情形；法官認為經具結作證，管理員無甘冒偽證罪之風險，而做不實陳述證詞，加上該大樓停車場管理辦法確經區分所有權人決議通過並公告，全體住戶理應遵循，故判決管委會勝訴追回該住戶不當得利，仍可上訴。

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