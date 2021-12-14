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    高市公寓大廈自治條例通過 6樓以上未設管委會最重罰5萬

    城中城大火燒出老舊管理問題，高雄市議會加速審查通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」。（資料照）

    城中城大火燒出老舊管理問題，高雄市議會加速審查通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」。（資料照）

    2021/12/14 20:11

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕城中城大火燒出老舊管理問題，高雄市議會今天審查通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」，6樓以上公寓大廈若未成立管理委員會者則處5000元以上、5萬元以下罰鍰，同時賦予消防人員強制執行檢查的公權力，未依法辦理消防安全設備定期檢修申報的大樓，可處管理權人1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

    高市工務局和議員林于凱分別提「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案送審，議會今天進行併案審查。議員邱俊憲建議市府和議會，在制定及審查重大法案前，召開公聽會廣納各界意見，讓法案更完善；陳美雅關切需要輔導改善大樓數量、輔導人力等議題，工務局則表示，需輔導改善建物約有1000多棟，市府規劃在南、北區，各成立輔導團協助改善。

    針對因應法規衍生的人力和預算，鄭光峰要求市府及議會全力支持；陳玫娟關切主管機關權責議題，希望工務和消防局配合，協助果貿國宅改善消防設備；李雅靜則關注第一線消防人員執行檢查窒礙難行問題。

    吳益政建議市府納入樓管和保全公會，協助維護公安議題； 郭建盟則認為，約1000多棟有安全疑慮的大樓，將透過法令改善安全，為讓法案更為齊備，建議未來要進行滾動式修正。

    陳致中強調，議會要對市民負責，期盼共同支持公寓大廈輔導管理自治條例，市府也應儘速召開公聽會； 陳麗娜認為，對未依規定辦理消防安全設備檢修申報的罰鍰規定，建議罰鍰回歸管委會，不要進入市庫。

    「公寓大廈輔導管理自治條例」通過後，高市府將要求6樓以上既有公寓大廈，成立管理組織，閒置未使用的複合式營業場所，也納入消防檢修申報，對設有阻礙檢查的設施設備者，賦予消防人員逕予排除，及強制執行檢查的公權力。

    未依法辦理消防安全設備定期檢修申報的大樓，可處管理權人1萬元以上、5萬元以下罰鍰。另對規避、妨礙或拒絕消防局進行消防安全檢查者，可處管理權人3萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次處罰及強制執行檢查；未成立管理委員會者則處5000元以上、5萬元以下罰鍰。

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