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    國道變換車道打方向燈只閃3下連接8張罰單 法官判決結果出爐

    國道上變換車道未打方向燈會被檢舉，只打3下在未完全進入變換的車道前就停止也會被檢舉，有駕駛人就連續被檢舉8次違規。此為示意照，非新聞中的車輛。（記者陳鳳麗翻攝）（記者陳鳳麗攝）

    國道上變換車道未打方向燈會被檢舉，只打3下在未完全進入變換的車道前就停止也會被檢舉，有駕駛人就連續被檢舉8次違規。此為示意照，非新聞中的車輛。（記者陳鳳麗翻攝）（記者陳鳳麗攝）

    2022/02/14 12:34

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕有民眾開車在國道6號，17.8公里路程、10分52秒內，被檢舉8次「行駛高速公路未全程使用方向燈」，即有閃方向燈但是車身還未完全進入變換的車隊就停止，接到8張罰單，他不服提行政訴訟，指檢舉人是不滿他從左側超車心生不滿，一路尾隨拍攝，惟8次未相距6公里或6分鐘，南投地院法官判決撤銷5張，3張仍要繳罰款。

    南投縣這位張姓民眾是在去年5月初，下午2點多開車行駛在國道6號，從國6國姓路段到埔里路段之間，即17.4公里到35.2公里之間，時間約10分52秒，被人以行車記錄器檢舉了8次「行駛高速公路未全程使用方向燈」，國道公路警察局第七大隊快官分隊從檢舉影片的內容，依違反道路交通管理處罰條例第33項第1項第4款「行駛高速公路未依規定變換車道（未全程使用方向燈）」規定，開了8張罰單，每張至少要繳3000元罰鍰。

    張姓駕駛向南投監理站申訴，監理站認定仍要裁罰，張男不滿因此提行政訴訟。他聲明強調，檢舉人是因不滿他從左側超車，就ㄧ路尾隨，而他為了閃躲該檢舉人，只好ㄧ直變換車道以擺脫跟車。固然他打方向燈只打3下，但是8張罰單的違規時間和距離，相距未達6分鐘或6公里，應不得連續舉發，要求撤銷原處分。

    南投監理站則聲明，8次違規分屬不同地點、不同時間，因此分別處罰。

    南投地院法官經勘驗檢舉影片等相關資料後，認為第一、二張罰單，違規相距未達6公里，第三張距離第一張超過6公里，第四、五張距離第三張又未達6分鐘、6公里；第六張則距離第三張超過6公里；第七、八張距離第六張違規地點未逾6公里，因此判決撤銷撤銷第二、四、五、七、八張罰單，張姓駕駛仍有3張罰單必須繳納罰款。

    17公里多的距離、近11分鐘內被檢舉交通違規8次，駕駛人提行政訴訟，南投地院法官判決撤銷5罰單。（記者陳鳳麗攝）

    17公里多的距離、近11分鐘內被檢舉交通違規8次，駕駛人提行政訴訟，南投地院法官判決撤銷5罰單。（記者陳鳳麗攝）

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