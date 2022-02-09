台東春節連假開出1282張超速罰單 安朔交控中心測速桿3連冠

安朔交控中心測速桿祭出600張超速罰單，蟬聯「金雞母」。（記者陳賢義攝）

2022/02/09 12:53

〔記者陳賢義／台東報導〕受到疫情升溫影響，台東縣春節連假9天雖僅湧進40萬餘輛車，雖不如預期所估，但舉發超速違規仍超過1200餘件，其中被喻為「金雞母」的南迴台9線427.4公里安朔交控中心測速照相桿拔頭籌，舉發600張進帳逾百萬元，還有同一車輛不信邪，往返就被開了2張，得不償失。

台東9天春節連假共開出1282件違規超速罰單，若以每張1800元罰金換算，就為國庫進帳230萬7600元，其中，被駕駛稱為「南迴殺手」的安朔交控中心測速桿，取締件數600件蟬聯冠軍。

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根據台東縣警局統計資料顯示，去年南迴公路最「吸金」測速桿分別是427.4公里安朔交控中心1萬647件、398.6公里金崙大橋1905件、405.7公里大溪4011件、390.3公里香蘭國小4636件，及379.4公里知本3229件，去年5支測速桿共「祭出」2萬4428張紅單，而安朔交控中心測速桿設立至今已連續3年奪冠。

縣警局表示，安朔交控中心道路最高速限70公里，測速桿設定南北雙向取締，儘管前後都立有警示牌，仍有用路人疏於注意減速吃上罰單。南迴測速照相桿舉發率居高不下，研析主因應是外縣市用路人不諳路徑，加上沿途風光明媚、道路筆直，稍不小心就可能超速；其次，舉發超速並非為了罰款，而是提醒用路人小心慢行，確保及保障自己及他人的安全。，但測速桿舉發超速是提醒用路人減速慢行，並不是為罰款。

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