台師大教授夏學理被控誣告、誹謗前校長 二審仍判無罪

二審高等法院今仍認定夏學理是對可受公評之事發表合理評論，受言論自由保障，駁回檢方上訴，維持無罪。（資料照）

2024/05/28 12:47

〔記者張文川／台北報導〕台灣師範大學表演藝術研究所教授夏學理，4年前指控台師大的教師招聘疑似黑箱，並向檢方告發時任校長吳正己涉偽造文書，台師大與吳正己認為夏學理所言不實，控夏涉加重誹謗、誣告罪，台北地檢署起訴後，一審台北地院判夏學理無罪；二審高等法院今仍認定夏學理是對可受公評之事發表合理評論，受言論自由保障，駁回檢方上訴，維持無罪。

加重誹謗無罪確定，誣告罪檢方須有違憲等速審法事由才可上訴。

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夏學理當時發出新聞稿、受訪並向檢方告發指出，台師大校長吳正己2020年5月4日發函各院所，要求全校須在「尚無員額」情況下對外徵才，再由校長審查、挑選後，再核給員額，夏學理認為函文違法，使大學校園失去公平正義，天下英才成為校方違法濫法的無辜犧牲者，「吳正己在做，孔夫子在看」，還稱已故前立委盧修一的次女、音樂家盧佳君，就是被這腐敗的制度「做掉」。

台師大、吳正己認為夏學理所言不實，控告夏學理涉加重誹謗與誣告罪，檢方將夏起訴。

一審台北地院認為，夏的言論是對可受公評之事合理評論，且難認有貶損台師大及吳正己之名譽之犯意，他的部分評論雖使被批評者感到不快或難堪，然仍與客觀事實有一定關聯，非刻意虛構、無端詆毀，判夏學理無罪。檢方上訴。

高院認定，夏學理所評論之事涉及公益，他在評論前依其查證而得的資料，主觀認為評論內容真實可信，目的是為求得是非曲直，其言論雖會使被批評者感到不快或難堪，但所言仍與客觀事實有一定關聯，沒有虛構事實以詆毀名譽的主觀惡意，不符犯罪要件，駁回檢方上訴。

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