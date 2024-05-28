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台南正副議長賄選案一審無罪 檢方上訴

邱莉莉（左）、林志展（右）在正副議長選舉時涉嫌賄選，一審判無罪後，檢方提出上訴。（記者洪瑞琴攝）

邱莉莉（左）、林志展（右）在正副議長選舉時涉嫌賄選，一審判無罪後，檢方提出上訴。（記者洪瑞琴攝）

2024/05/28 13:18

〔記者王捷／台南報導〕台南正副議長賄選案，議長邱莉莉、副議長林志展等10人涉賄一審判無罪，台南地檢署於今天宣布提起上訴，認為原審有些不完備、用法尚有違誤。

檢方提出，原審認為，通訊監察譯文認定錯誤，通訊監察譯文沒有通報法院，所以沒有證據能力，但實際檢察官於2022年向法院提交，也獲法院認可，因此認為一審在認定上有問題。

原審判決在認定犯罪事實時，過度依賴被告在審理中的部分證詞，而忽略檢方在調查及偵查中的供述，未能合理比較和綜合所有證據，導致判決理由不足，未能充分說明其採擇證據的標準及理由。

另外，在賄選案中，賄選及恐嚇行為未充分考量，檢方指出，被告邱莉莉、林志展、郭再欽等人曾多次密集會面或電話聯絡，並策劃賄選及恐嚇行為，以確保邱莉莉當選議長，這些行為涉及妨害投票權及賄選罪行，但原審未能全面考量被告在調查及偵查中的自白和證詞，僅憑審理中的證詞作出有利於被告的認定。

最後，檢方認為，審理中部分供述內容，與調查時的內容有些歧異，例如檢方在偵查中提出，李鎮國等人就A保證、B折扣、C經費及D薪資等條件買票時，在審理採認的陳述，跟偵查中有些不同，但原審沒有詳細審查，就對被告做有利認定，原判決顯然有判決違背法令的情形。

檢方強調，上訴書中詳細比較了被告在偵查及審理中的證述內容，原審判決的認定存在重大矛盾，並提出原審未能採納的證據，所以提出上訴，希望能撤銷原判決重新審理。

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