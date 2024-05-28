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真「人民保母」！抓毒鴛鴦見8月大女嬰 悍警餵奶抱胸前12小時

林員細心呵護女嬰長達12小時。（警方提供）

林員細心呵護女嬰長達12小時。（警方提供）

2024/05/28 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方日前查獲一對涉嫌販毒黃姓夫妻檔，搜索過程中發現黃男與前妻所生8月大女嬰，由於該處所雜亂擁擠，又無其他親友協助照護，慓悍刑警見可愛女嬰嗷嗷待哺，瞬間融化充當起超級保母，細心呵護長達12小時，經通報社會局後交由社工安置，整個過程超暖心。

台中市刑大偵二隊長程連志今天說明案情指出，該隊今年3月中旬持搜索票，前往苗栗市恭敬路一處出租套房執行搜索，當場查獲黃男（45歲）、羅女（38歲）夫妻檔涉嫌涉嫌販賣、持有海洛因及安非他命毒品，還在屋內發現黃男與目前在監服刑前妻所生的8月大女嬰。

由於該處所既雜亂且擁擠，又無其他家人或親戚同住可協助照顧女嬰，偵查佐林冠翔見女嬰父母因毒品犯罪為警方查獲，其家庭功能不足、女嬰易受傷害，屬脆弱家庭，急需社會局協助及介入，立即通報並請社會局社工協助處理，並在警方移送地檢署偵訊過程中，協助解決女嬰無人照料問題。

只見林員先是餵奶，又以健壯手臂中將女嬰抱在胸前細心呵護長達12小時，畫面超暖心，後續由苗栗社工接手，林也被誇讚，的確是名符其實「人民保母」；林員今天說，兩個兒子都已經讀國小，當天見到女嬰正在牙牙學語，活潑可愛模樣令人不捨，而女嬰喝完奶後就睡著了，重溫睽違已久的奶爸感覺。

而這對毒鴛鴦被依毒品罪嫌移送台中地檢署，檢察官訊後命2人以5萬元交保；台中市刑大表示，警察不只有鐵面嚴正執法剛毅形象，也有俠骨柔情、熱情助人一面落實「73328警政策略」，加強獨居老人、家暴婦女、受虐兒童、單親家庭、身心障礙、少年事件、性侵案件、失蹤人口等為民服務工作，讓市民安心居、快樂行。

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林也被誇讚是名符其實「人民保母」。（警方提供）

林也被誇讚是名符其實「人民保母」。（警方提供）

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