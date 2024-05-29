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台中23歲警巡邏突昏迷送醫檢查罹血癌 昏迷2個月同仁集氣加油

李承濰（左）關心公益關懷轄內民眾。（警方提供）

李承濰（左）關心公益關懷轄內民眾。（警方提供）

2024/05/29 11:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中第五分局北屯所警員李承濰去年才畢業投入警界，今年2月巡邏時突身體不適送醫，一週後病情惡化陷入昏迷，被診斷出罹患「急性骨髓性白血病（俗稱血癌）」，經緊急開刀雖恢復穩定，但迄今仍昏迷，由於醫療費用龐大，除警友站發動募款，同仁們也為他集氣，希望他早日康復，回來上班。

第五分局今天表示，警專40期畢業的李承濰年僅23歲，去年10月才剛投入警界服務，分發到該所服務，今年2月巡邏時突然臉色蒼白身體不適，同班警員立即將他送往醫院急診室救治並住院觀察，直至3月1日病情突然惡化，出現呼吸困難等症狀陷入昏迷，經插管急救安排電腦斷層，赫然發現腦部多處出血，被診斷出罹患「急性骨髓性白血病」。

所長林澤聰說，李員一度因腦壓過高，經緊急開刀治療拿掉頭蓋骨降壓，目前雖已裝回，氣切也移除，能夠自主呼吸，整體往好的方向走，但仍處於昏迷狀態，得靠自身努力，才能進行下一步治療，而李員個性爽朗，與同事間關係良好，正要投入警界奉獻社會之際，卻遭逢變故，令人不捨。

而同事們聽聞此事紛紛自發性地寫下祝福小卡，打算送給李員集氣，祈求李員能早日康復，趕快回來一起上班，由於李員住院一天就得花費1萬多元，目前已經達到60多萬，但李員家境小康，決定協助募款，李母起初拒絕，認為同事們都不容易，後來才點頭同意。

經過北屯警友站站長周國權號召奔走下，地方仕紳團體慷慨解囊，包括北屯警友站警友、新興土地重劃會、育成同濟會、三甲福德協進會、北屯志工分隊以及第五分局同事、李員同學等，總共募集108萬元整，由分局長劉其賢及周站長轉交給李員家屬作為醫療費用，希望他度過難關，重回警察團隊，繼續為社會貢獻服務。

同仁寫下祝福小卡集氣，希望李承濰早日康復。（警方提供）

同仁寫下祝福小卡集氣，希望李承濰早日康復。（警方提供）

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