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涉助詐團盜領上億遺產 新北里長、北市警被聲押

台北市警中山分局建國派出所員警駱勁達。（記者陳彩玲攝）

台北市警中山分局建國派出所員警駱勁達。（記者陳彩玲攝）

2024/07/24 21:06

〔記者陳彩玲／台北報導〕北部某不動產業者看上許多無親屬死者的遺產未被領取，竟組成詐騙集團，勾結台北市警局中山分局警員駱勁達、律師蔡鴻燊、新北永和永樂里里長許政鎧、安和里前里長鄧長安等人，一同偽造假遺囑，盜領多筆動產與不動產，總值預估上億元，台北地檢署昨天發動搜索，複訊後將蔡鴻燊、男子王煜堤、吳展榮聲押獲准。

另外，警員駱勁達、里長許政鎧、公司掛名林姓負責人同樣被聲押，台北地院將於晚間開庭審理；鄧長安20萬交保，其餘被告2到20萬元不等交保。

根據《民法》規定，民眾死亡後，留下的財產就會被視為遺產，通常由親屬繼承，但無繼承人承認繼承時，也無親屬會議的狀況下，利害關係人或檢察官，得聲請法院選任遺產管理人，且至少6個月的公示催告，期滿後仍無人承認繼承，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

未料，有不動產業者見許多獨居長者過世後，有無人繼承遺產情形，認為有利可圖，2021到2022年間成立詐騙集團，勾結里長許政鎧、鄧長安，從2人手中取得里內獨居住戶死亡證明，再於假遺囑上見證簽名，找警員駱勁達幫忙查詢死者個資，以及律師蔡鴻燊協助公證假遺囑效力，詐取雙北市數筆土地，總值預估上億元。

承辦檢察官鄭少珏昨天指揮刑事局、調查局台北市調處、台北市警局等單位，兵分47路發動首波搜索，拘提駱勁達、蔡鴻燊、業者等41人，全案朝違反偽造文書、加重詐欺、洩密、貪污治罪條例、組織等罪偵辦，另疑似還有多名公務人員涉案，檢警調持續追查中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市永和區永樂里里長許政鎧。（記者陳彩玲攝）

新北市永和區永樂里里長許政鎧。（記者陳彩玲攝）

新北市永和區安和里前里長鄧長安。（記者陳彩玲攝）

新北市永和區安和里前里長鄧長安。（記者陳彩玲攝）

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