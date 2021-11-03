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    首頁　>　社會

    砂石車路過鳳山市區砂石掉滿地 警開單罰3千元至1.8萬元

    砂石車砂土灑落道路，還殃及路邊停放車輛，更影響人車同行安全，警方現場進行交通疏導。（讀者提供）

    砂石車砂土灑落道路，還殃及路邊停放車輛，更影響人車同行安全，警方現場進行交通疏導。（讀者提供）

    2021/11/03 07:34

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1家交通有限公司的砂石車1日下午載運砂石經過鳳山區中安路、過昌街口，因未覆蓋砂土致灑落道路，還殃及路邊停放車輛，更影響人車同行安全，警方昨查出車主依法開單舉發，開罰3000元至1萬8000元，並責令改正或禁止通行。

    鳳山警分局過埤派出所1日下午接獲民眾報案，指稱鳳山區中安路、過昌街口有砂土灑落，影響行車安全，警員李安彬、簡柏松據報到場處理，發現道路被大面積砂土覆蓋，影響人車通行安全。

    民眾告知疑為砂石車灑落，不只路邊停車的車輛遭殃，也波及大面積馬路，就怕民眾騎車經過摔車，但砂石車已不見蹤影；被撒滿砂土的車主很無奈，沒想到路邊停車，也會飛來橫禍。

    2員先以交通錐警戒，進行交通疏導，通知環保局清潔隊到場處理，清潔隊員現場剷除土石，並出動灑水車到場，沖刷洗淨道路土石，所幸無人受傷；警方調閱監視器畫面，以車追人鎖定肇事砂石車，查出車主是1家交通有限公司，昨依法開單舉發。

    警方表示，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，違反道路交通管理處罰條例第30條，開罰汽車駕駛人3000元至1萬8000元罰鍰，並責令改正或禁止通行。

    過埤所長薛冠洲表示，呼籲汽車駕駛人載運貨物應注意物品是否綁妥、緊密，並隨時注意路況，避免發生類似情形，影響用路人安全。

    砂石車砂土灑落道路，環保局清潔隊清理路面。（讀者提供）

    砂石車砂土灑落道路，環保局清潔隊清理路面。（讀者提供）

    砂石車砂土灑落道路，環保局清潔隊清理路面。（讀者提供）

    砂石車砂土灑落道路，環保局清潔隊清理路面。（讀者提供）

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