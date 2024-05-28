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高雄都市傳說是真的！八五大樓藏「一樓一鳳」 整層樓都是「泰國雞」

八五大樓暗藏「一樓一鳳」，警方登門查緝驚覺整層樓都是「泰國雞」。（資料照）

八五大樓暗藏「一樓一鳳」，警方登門查緝驚覺整層樓都是「泰國雞」。（資料照）

2024/05/28 15:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾是全台最高建築的高雄八五大樓，一直以來都有暗藏「一樓一鳳」的都市傳說，高雄檢警經搜證持票前往搜索，果然在20、21、24、25、30樓共7間套房裡找到6名泰國籍女子來台從事賣淫，並逮捕也住在大樓裡的鄭姓負責人及盧姓女友，雄檢偵結後依妨害風化罪起訴2人。

高雄八五大樓自母公司東帝士集團2001年解散後，留下複雜的產權與財務糾紛，導致大樓營運越來越困難，尤其2019年7月大樓的君鴻酒店歇業後，許多樓層淪為蚊子館，且暗藏「一樓一鳳」的都市傳說不斷。

檢方指出，42歲鄭姓男子過去曾有妨害風化前科，他和盧姓女友（38歲）合作，透過網路通訊軟體在泰國招募有意來台賣淫的女子，再安排他們入住八五大樓裡套房，每天從下午2點開始接客到凌晨2點，每次收費1300元至3600元，賣淫的女子可分到800元至2400元，其餘歸鄭男所有。

去年4月11日，警方會同移民署前往查緝，在大樓裡逮捕涉嫌賣淫的6名泰籍女子及1名台籍吳姓女子，並在同棟大樓逮捕涉案的鄭，盧兩人；檢警偵查時，除了吳女接客超過半年外，6名泰國女子剛入台不到1個禮拜就被抓，其中一位泰國女子來台4天只接到一次客人。

6名泰國女子也異口同聲，坦承自己是來台「淘金」，沒有被藥物控制或是被騙來台賣淫；檢方偵查時，鄭、盧坦承犯行，並根據現場查扣到保險套、帳冊等相關事證，偵結後依妨害風化罪起訴2人。

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