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盼「精神和勇氣永留大家心中」竹市殉職2勇消家屬婉拒民眾捐款

新竹市晴空匯兩勇消殉職，民眾湧入電話想捐款，但消防局指出家屬婉拒，希望兩勇消的精神留在大家心中，把愛心轉給其他社會需要的民眾。（新竹市府提供）

新竹市晴空匯兩勇消殉職，民眾湧入電話想捐款，但消防局指出家屬婉拒，希望兩勇消的精神留在大家心中，把愛心轉給其他社會需要的民眾。（新竹市府提供）

2024/05/29 11:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路晴空匯大樓26日發生地下室電纜線起火，造成金山分隊消防員李詠真、周立鑫殉職，市府將在6月5日舉行聯合公祭，事故發生後，許多民眾紛紛表達想捐款給2勇消家屬但家屬已婉拒，只希望「精神和勇氣將永遠留在大家的心中。」

市府表示，會全力協助家屬處理後事、撫卹事宜，包括協助家屬奠禮堂設置靈堂、提供家屬休息空間以及後續入祀忠烈祠及晉塔，讓2位因公殉職的英勇同仁安心地走完最後一程。

另外也已向銓敘部申請「因公撫卹」，以及向消防署申請「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」慰問金，金額將由主管機關銓敘部及消防署核定，市府會從優撫卹，協助遺屬申請核給法令規定的最高額度。

因2位消防員英勇殉職，各界愛心湧現，消防局2天來捐款電話接不完，民眾想盡一份心力協助家屬度過難關，就連廟宇也自發性替2名勇消設立往生牌位。消防局與2名勇消生前所屬的金山分隊，經與家屬溝通，家屬婉拒外界愛心，除感謝大家，也認為2位勇消對社會的貢獻已足夠，希望大家能將這份愛轉向其他需要幫助的單位。

消防局表示，對社會各界善心人士的關心，家屬都感受到了，但仍婉拒各界的捐款，家屬希望能將這份愛心給更需要的人，並將他們的精神和勇氣將永遠留在大家心中。

市府民政處表示，新竹市佛教會聽聞消防人員英勇殉職，由理事長淨耀法師號召竹市佛教寺院為2位英勇同仁設立往生牌位，且表示願全額協助2名消防員的喪葬費用。

新竹市晴空匯兩勇消殉職，民眾湧入電話想捐款，但消防局指出家屬婉拒，希望兩勇消的精神留在大家心中，把愛心轉給其他社會需要的民眾。（記者洪美秀攝）

新竹市晴空匯兩勇消殉職，民眾湧入電話想捐款，但消防局指出家屬婉拒，希望兩勇消的精神留在大家心中，把愛心轉給其他社會需要的民眾。（記者洪美秀攝）

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