卡神指揮網軍侮辱公署判有罪 法官：超過言論自由保障界線

法官認為蔡福明idcc的發文內容並非在評論大阪空港疏散事件，而是在指責、侮辱大阪辦事處，已超過言論自由保障的界線，有公然侮辱犯意，楊蕙如指揮網軍推文，並透過蔡發酬勞給網軍，應屬共犯，因此判2人皆有罪。（資料照）

2021/11/12 10:53

〔記者張文川／台北報導〕3年前日本關西機場事件，「卡神」楊蕙如指示網軍蔡福明（網路化名idcc）在網路PTT發文辱罵大阪辦事處與官員「爛到不行、老油條」，再由下線網軍推噓文帶風向，台北地院今依侮辱公署、侮辱公務員罪，將楊蕙如、蔡福明皆判刑6月、可易科罰金18萬元；判決書出爐，法官認為蔡福明idcc的發文內容並非在評論大阪空港疏散事件，而是在指責、侮辱大阪辦事處，已超過言論自由保障的界線，有公然侮辱犯意，楊蕙如指揮網軍推文，並透過蔡發酬勞給網軍，應屬共犯，因此判2人皆有罪。

蔡福明答辯稱大阪辦事處並非「公署」，但外交部回函法院稱大阪辦事處是我國設置的駐外機關，且依最高行政法院2005年庭長法官聯席會議決議，為避免政府財政過度負擔，及充分利用人力的考量，也有各機關相互支援的人員編制或代編預算的情形，不能因大阪處編制、預算未完全獨立，而否定它是行政機關，認定大阪處是實質意義的行政機關。

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判決指出，南投游姓網友在PTT以帳號「GuRuGuRu」散布日本政府派船隻接送、中國派大型BUS接送、駐日代表處與駐大阪辦事處不互相隸屬等語，已另案由南投地院認定是謠言，蔡福明發文前未經合理查證游的文章真實性，就發表文章指責大阪辦事處和公務員；楊蕙如進而指示「高雄組」成員幫蔡的貼文「幫高調」使文章引發熱議，使大阪辦處和公務員遭受民眾指責。

法官認定，蔡的文章內文與標題「大阪空港疏散事件相關資訊」之內容不同，綜觀全文顯見並非在評論機場疏散事件，而是在對駐大阪辦事處和人員進行侮辱，已超過言論自由保障的界線，有公然侮辱犯意。

至於楊蕙如，法官依事證認定，Line群組「高雄組」以楊蕙如為首，楊蕙如透過群組發表指定的文章編號，指示蔡福明和群組成員支持或批評特定文章，下線將發表的結果截圖給蔡福明後，再向楊蕙如請款，楊付給蔡福明再轉交下線，藉此將其所要表達的意思，從網路迅速散布、影響、帶領輿論風向。

法官調查，蔡福明、楊蕙如都坦承聚會時有討論、交換訊息，楊也承認文章符合她要表述的目的，證據也證明蔡福明發文後1分鐘，楊蕙如隨即指示高雄組群組「幫高調」，志恩等4名成員回以「好、了解」，認定楊蕙如是業主，蔡福明招攬1、20名網軍，依楊蕙如的指示推、噓、酸、「幫高調」，養帳號最高可能發放一萬元，向楊蕙如請款，不能排除參與者有與楊、蔡討論再發文，因此認定楊、蔡為共同正犯。

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