關西機場事件率網軍辱公署 楊蕙如一審判6月

「卡神」楊蕙如（右）。（資料照）

2021/11/12 09:34

〔記者張文川／台北報導〕日本關西機場3年前因颱風關閉，傳出台灣旅客靠中國駐日使館派車脫困的假消息，引發網路論戰，台北地檢署事後查出「卡神」楊蕙如指示蔡福明等下線「網軍」當時在網路發文、推噓文帶風向，辱罵大阪辦事處與官員「爛到不行、老油條」等，依侮辱公署及公務員等罪嫌起訴楊、蔡2人；台北地院今天宣判，楊蕙如、蔡福明皆判刑6月可易科罰金18萬元。可上訴。

北檢起訴指出，楊蕙如於2018年9月6日與蔡福明聚會時，提供手機網路供蔡使用Ptt帳號「idcc（笑死）」發表標題「[爆卦] 大阪空港疏散事件相關資訊」，內容批評台北駐大阪經濟文化辦事處「態度惡劣、爛到不行、爛到該死、黨國餘孽、垃圾、老油條」等。同日傍晚5時58分，楊蕙如再透過LINE群組「高雄組」，指示蔡福明等人「推高調（推文提高文章關注度）」。

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不久，時任大阪處長蘇啟誠輕生，檢方接獲檢舉分案調查，認為楊、蔡涉嫌透過網路發文，侮辱駐大阪辦事處及公務員，北檢2019年12月偵結，依侮辱公署及公務員罪嫌起訴楊、蔡。

台北地院審理期間，楊、蔡都採無罪答辯，楊蕙如辯稱，當時她認為idcc的發文有消息來源，內容不錯，才會推薦大家幫忙推文以提升鄉民關注度，且事實上那篇文章並未造成輿論效果，也沒有新聞媒體報導此文；且她當時發現中國網軍在利用此事於PTT帶風向，干擾我國政治、選舉言論，她才成立網路義勇軍與之抗衡。

楊蕙如否認用錢操控網軍，給友軍的錢是她個人自費提供，補貼吃飯錢，款項與發文無關；她強調經日本、英國研究證實，關西機場事件確實是中國網軍影響台灣選舉的起點，「我是在保衛國家」。

「idcc」本尊蔡福明由律師答辯指出，大阪辦事處並非「公署」，沒有侮辱公署的問題，他的發文內文並未觸法，本案並非單純司法事件，蔡通篇發文共950字，只有80字是在罵人，應以全文脈絡整體觀之，不能割裂、去脈絡化看待，否則就形同文字獄，妨害言論自由；律師並主張，檢察官偵查時，當庭查扣蔡的手機程序不合法。

蒞庭檢察官論告指出，偵查檢察官開庭時查看蔡福明的手機內對話，發現與本案相關，認為得為證據，當庭經蔡同意而扣押，否則有被湮滅之虞，扣押合法；蔡福明的發文未具體指出大阪處的錯誤，就抽象謾罵辦事處的公務員「態度惡劣、爛到該死、垃圾」等，自屬侮辱公務員與公署。

檢方指出，蔡福明的手機LINE群組對話紀錄中，代號「志恩」的成員告訴有意加入者「反正就亂嗆帶風向」，另有人向代號是「琪琪」的楊蕙如回報「琪姊，7人已匯」，可見楊組織網軍並要求指揮推、噓特定文章，因此楊也是共同正犯，建請法官依法量刑。法官聽完檢、辯陳述後，今天宣判。

蔡福明。（資料照）

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