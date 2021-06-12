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    首頁　>　社會

    對7旬婦人起色心！色狼襲胸又熊抱 遭判刑3個月

    31歲陳姓男子大清早襲胸七旬老婦；基隆地院依違反性騷擾防治法判他3個月徒刑。（資料照）

    31歲陳姓男子大清早襲胸七旬老婦；基隆地院依違反性騷擾防治法判他3個月徒刑。（資料照）

    2021/06/12 14:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子曾因強制猥褻罪入監服刑，出獄後，惡習不改，大清早看到一名7旬婦人獨自在巷內洗拖把，竟起色心熊抱又襲胸。基隆地院近日審結，將陳男依違反性騷擾防治法判處3個月徒刑，得易科9萬元罰金。

    判決指出，去年11月間某天上午7點左右，基隆下起毛毛細雨，70多歲婦人坐在孝二路巷內，背著騎樓洗拖把、抹布，洗到一半突然有人從身後熊抱她，還摸她胸部，抓完就跑。老嫗被嚇壞，趕緊報案。

    案經，警方調閱附近路口監視器發現，案發時，有個男子額頭上綁著一條白色毛巾，戴著深色口罩，還拿著一把綠色的雨傘，從巷內跑出來，懷疑就是襲胸阿嬤的色狼。警方於案發2天後，火速逮到色狼，竟是有強制猥褻前科的31歲陳姓男子。

    陳男落網後坦承犯行，深表後悔，聲稱小時候曾被老婦人欺負過，從此對老人懷恨在心，長大後才想要捉弄婦人報復；檢方調查後將他依違反性騷擾防治法罪嫌起訴。

    判決指出，陳男曾因犯下強制猥褻、搶奪等案，前後被判處6年徒刑，直到2016年才出獄，目前仍接受心理治療中，想不到出獄又再次犯案。

    法院認為，陳男為了發洩情緒，即對他人橫施羞辱，造成七旬阿嬤心理恐懼，審酌陳犯後坦承犯行，但遲未與阿嬤和解，依違反性騷擾防治法判處3個月徒刑，得易科9萬元罰金。

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