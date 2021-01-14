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    首頁　>　社會

    國中合作社色職員摸吻少女胸部 竟辯「她比別人豐滿、成熟」

    示意圖

    示意圖

    2021/01/14 12:55

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市某國中合作社林姓職員，被控趁13歲國中少女到合作社購買食品，且現場無人的機會，7天內兩度伸入她的內衣強摸、吸吮胸部，林應訊竟辯稱被害少女「體型成熟，比別人豐滿」，新北地院輕判林男1年2月，高等法院則認定林男傷害少女身心甚巨，造成無法抹滅的傷害，今加重改判4年徒刑，仍可上訴。

    林男在新北市某國民中學合作社任職達6年，知悉被害的國二13歲少女時常一人到該費合作社買麵包、飲料，認為她年少可欺，竟起色心，2018 年 12 月間某日，林男看見被害人獨自進入消費合作社，且當時沒有其他人在場，即揮手叫她走進合作社的L型櫃台，突然伸手進入她的內衣內強摸胸部，猥褻得逞。被害人害怕此事張揚，隱忍不敢告訴家人或閨蜜。

    事發7天，被害少女下課後再到消費合作社購買食品，林男見狀，發現現場無其他人，竟食髓知味，強行將她的校服掀開，撫摸並強吻她的胸部。

    林男在審理時，坦承犯行，但辯稱被害少女不像一般國中生，體型成熟，他覺得比別人豐滿，但法官調查認為被害人體型並未較他人成熟，沒有超乎其年齡的表現。

    新北地院審理後，依林男涉嫌「對未滿14歲女子犯強制猥褻罪」共兩罪，分別判刑10月、11月，輕判共1年2月。

    不過，高等法院認定，林男在該消合作社任職多年，竟趁被害少女購買食品之際，連續兩度強制猥褻她，對她身心造成無法抹滅的傷害，且迄今未和少女或家人和解並獲得原諒，情節重大，今將林男涉嫌兩個「對未滿14歲女子犯強制猥褻罪」，各改判為3年2月、3年4月，加重改判為4年徒刑。

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