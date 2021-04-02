台鐵出軌》太魯閣號和仁至崇德間車禍出軌 4人命危多人傷（不斷更新）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌。（記者王峻祺攝）

2021/04/02 10:54

首次上稿：10:08

更新時間：10:54

［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵408車次、太魯閣號，今早7時11分自樹林火車站出發後，原預計9點39分抵達花蓮火車站，目前疑似在花蓮秀林鄉的和仁至崇德間車禍後出軌，疑有2車廂出軌、部分車廂傾斜倒在山洞內。據了解，在列車上的第4車廂及第5車廂，疑似需要破壞器材救援，傳出4人無生命跡象、2人受傷，其餘乘客正釐清傷勢中。

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台鐵緊急派員前往勘查，花蓮縣消防局獲報也投入搶救，班車全部誤點，台鐵將啟動接駁。

台鐵人員目前已在現場指揮。據梁姓乘客表示，有人受傷，車廂變形在卡山洞裏，整個黑暗的，門完全開不了。

台鐵表示，出軌原因疑是工程車侵入路線導致出軌，非列車本身出軌，不過究竟是車子從隧道上面路旁掉下來，還是直接闖軌，還要再釐清。事故現場有看到車牌跟車子底盤，但沒看到工程車駕駛。

目前新北市至花蓮縣，共啟動20多輛救護車進行救護，已掌握多人無生命徵象及傷患，花蓮也啟動收容大量傷患救護機制。

據當時坐在第一節車廂乘客表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況，等到列車停止後，車門打開，才知道原來是發生意外，列車長第一時間先疏散民眾，沒有受傷的民眾自行走上蘇花公路。

消防局表示，列車上也剛好有救護人員，第一時間協助救援，幫忙安置輕傷民眾，但目前仍有50人受困車廂內，持續救援。

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台鐵表示，出軌原因疑是工程車侵入路線導致出軌。（記者王峻祺攝）

台鐵408車次太魯閣號，今早7時11分自樹林火車站出發後，原預計9點39分抵達花蓮火車站，目前疑似在花蓮秀林鄉的和仁至崇德間車禍後出軌，疑有2車廂出軌、部分車廂傾斜倒在山洞內，台鐵緊急派員前往勘查，花蓮縣消防局獲報也投入搶救，目前班車全部誤點，台鐵將啟動接駁。 （民眾提供）

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台鐵408車次、太魯閣號，今早7時11分自樹林火車站出發後，疑似在花蓮秀林鄉的和仁至崇德間車禍後出軌。（網友提供）

台鐵緊急派員前往勘查，花蓮縣消防局獲報也投入搶救，目前班車全部誤點，台鐵將啟動接駁。（民眾提供）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌，乘客疏散。（記者王峻祺攝）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌。（記者王峻祺攝）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌，乘客疏散。（記者王峻祺攝）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌。（記者王峻祺攝）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌。（記者王峻祺攝）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌。（記者王峻祺攝）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌。（記者王峻祺攝）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌，持續救援旅客。（記者王峻祺攝）

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