台鐵出軌》太魯閣號意外 141名傷者名單先公布

相關單位目前已先整理出141位傷者名單，公布傷者姓名、年籍等相關資料。（資料照）

2021/04/02 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號，今早7時11分自樹林火車站出發後，原預計9點39分抵達花蓮火車站，在花蓮秀林鄉的清水隧道出軌，部分車廂傾斜卡在隧道內，根據消防署統計，這起出軌意外共造成54人死亡、156人輕重傷送醫，死者多是集中在受擠壓變形最嚴重的第7、8節車廂。

相關單位目前已先整理出141位傷者名單，公布傷者姓名、年籍等相關資料。

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