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    首頁　>　社會

    台鐵出軌》50人罹難 花蓮縣府公布13名確認者名單

    台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人死亡，146人受傷。（記者塗建榮攝）

    台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人死亡，146人受傷。（記者塗建榮攝）

    2021/04/02 21:25

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人死亡，146人受傷。花蓮縣政府發布已確認罹難者名單，目前共計13位。

    根據花蓮縣政府所公布的0402交通事故已確認罹難者名單，截至晚上9點，罹難者名單如下：

    編號 姓名 身分證字號 性別 出生年月
    1 陳○娟 V2304 ***** 73.11
    2 張○苗 J22939 ***** 52.05
    3 林○盛 U1212 ***** 69.08
    4 劉○綺 A2257 ***** 73.07
    5 De Gu***** Charles 15DC ***** （護照號碼） 82.04.
    6 張○盛 U1203*****  
    7 張○翔 待確認 88.12
    8 黃○瑤 F2306***** 88.01
    9 張○昀 A2305***** 90.01
    10 蕭○如 F2301***** 88.06
    11 黃○玲  
    12 陳○全 V1216***** 89.06
    13 蔡○珊 G2218***** 79.11

    目前仍有37名罹難者的身分待確認。

    花蓮縣0402交通事故已確認罹難者名單。（圖截自「花蓮縣政府」）

    花蓮縣0402交通事故已確認罹難者名單。（圖截自「花蓮縣政府」）

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