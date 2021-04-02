台鐵出軌》50人罹難 花蓮縣府公布13名確認者名單

台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人死亡，146人受傷。（記者塗建榮攝）

2021/04/02 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人死亡，146人受傷。花蓮縣政府發布已確認罹難者名單，目前共計13位。

根據花蓮縣政府所公布的0402交通事故已確認罹難者名單，截至晚上9點，罹難者名單如下：

編號 姓名 身分證字號 性別 出生年月 1 陳○娟 V2304 ***** 女 73.11 2 張○苗 J22939 ***** 女 52.05 3 林○盛 U1212 ***** 男 69.08 4 劉○綺 A2257 ***** 女 73.07 5 De Gu***** Charles 15DC ***** （護照號碼） 男 82.04. 6 張○盛 U1203***** 男 7 張○翔 待確認 男 88.12 8 黃○瑤 F2306***** 女 88.01 9 張○昀 A2305***** 女 90.01 10 蕭○如 F2301***** 女 88.06 11 黃○玲 女 12 陳○全 V1216***** 男 89.06 13 蔡○珊 G2218***** 女 79.11

目前仍有37名罹難者的身分待確認。

花蓮縣0402交通事故已確認罹難者名單。（圖截自「花蓮縣政府」）

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