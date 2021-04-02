台鐵出軌》50人罹難 花蓮縣府公布13名確認者名單
2021/04/02 21:25
〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人死亡，146人受傷。花蓮縣政府發布已確認罹難者名單，目前共計13位。
根據花蓮縣政府所公布的0402交通事故已確認罹難者名單，截至晚上9點，罹難者名單如下：
|編號
|姓名
|身分證字號
|性別
|出生年月
|1
|陳○娟
|V2304 *****
|女
|73.11
|2
|張○苗
|J22939 *****
|女
|52.05
|3
|林○盛
|U1212 *****
|男
|69.08
|4
|劉○綺
|A2257 *****
|女
|73.07
|5
|De Gu***** Charles
|15DC ***** （護照號碼）
|男
|82.04.
|6
|張○盛
|U1203*****
|男
|7
|張○翔
|待確認
|男
|88.12
|8
|黃○瑤
|F2306*****
|女
|88.01
|9
|張○昀
|A2305*****
|女
|90.01
|10
|蕭○如
|F2301*****
|女
|88.06
|11
|黃○玲
|女
|12
|陳○全
|V1216*****
|男
|89.06
|13
|蔡○珊
|G2218*****
|女
|79.11
目前仍有37名罹難者的身分待確認。