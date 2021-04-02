台鐵出軌》40年來10起重大事故 太魯閣號出軌釀48死史上最嚴重

今天408次太魯閣號出軌意外造成48死，是台鐵40年來傷亡最慘重事故。（民眾提供）

2021/04/02 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號今日於花蓮清水隧道出軌，目前相關單位傾全力搶救中，花蓮大型醫院也啟動大量傷患救護機制；多節車廂變形卡在隧道中，增加救援難度，據統計目前死亡人數已攀升至48人。綜觀台鐵近40年嚴重交通事故，這次408次太魯閣號出軌將是史上傷亡最慘重的意外。

截至消防署下午3點多統計，已知48人死亡，118人送醫，罹難者包括408次太魯閣號司機員，新婚不久便遭劫難。事故原因初判則疑為工程車侵入路線，與列車相撞導致出軌，但究竟為工程車從隧道上方路邊掉落或直接闖軌，尚待釐清。

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台鐵歷年嚴重交通事故中，近期死亡人數最高者為2018年10月21日6432次普悠瑪號列車事故，共18人罹難，此前還有1981年3月8日1002次自強號列車事故，共30人罹難，為自強號1978年上路以來最嚴重事故。

除此之外，還有1991年11月15日自強號與莒光號對撞事故釀30死、2007年6月15日台鐵試運轉雙電力機車頭與南下電聯車對撞釀5死、2012年1月17日太魯閣號撞闖越平交道砂石車釀1死、2013年8月31日自強號碰土石流釀12輕重傷、2015年11月6日自強號撞強行穿越平交道貨櫃車釀9傷、2016年7月7日區間車發生不明爆裂物爆炸事件釀25傷，以及2021年2月23日電力維修車撞道班工人釀2死等台鐵事故。

與上開事件相較，今日408次太魯閣號出軌意外將成為台鐵近40年最多人罹難事故。

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