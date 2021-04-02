台鐵出軌》衛福部啟動大量傷患應變機制 花蓮慈濟醫院設前進指揮所

台鐵意外送往花蓮慈濟醫院。（記者王錦義攝）

2021/04/02 13:22

〔記者林惠琴／台北報導〕因應台鐵太魯閣號今日於花蓮清水隧道發生重大出軌意外事故，衛福部次長石崇良表示，目前已啟動大量傷患應變機制，由花蓮市4家急救責任醫院收治患者，並由花蓮慈濟醫院配合花蓮縣政府設立前進指揮所於現場協助傷患救治，宜蘭縣3家急救責任醫院預備支援中。截至中午左右，不含現場死亡，醫院已收治60多名患者。

針對台鐵太魯閣號出軌事件，石崇良指出，目前衛福部已啟動大量傷患應變機制，已於第一時間通知花蓮市的4家急救責任醫院，包含重度急救責任醫院為花蓮慈濟醫院，中度有門諾、國軍醫院，一般則有衛福部立花蓮醫院，屬於第一線急救責任醫院。

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石崇良指出，事發地點為花蓮市北方南下出口，因此患者會往南先送到花蓮市，就以花蓮市作為第一線傷患收治的地方。

石崇良也說明，東區緊急醫療應變中心、就是花蓮慈濟醫院，已立即配合花蓮縣政府設立前進指揮所，在事發地點就近設立救護站，派出災難救援隊，讓醫護人員到現場對於搶救出來的傷患做醫療處置。由於花蓮慈濟醫院是醫學中心，到目前為止，量能都沒有問題，開刀房、加護病房都已準備接受傷患中。

此外，石崇良提到，也已請宜蘭縣北邊的急救責任醫院要預備支援，包含重度急救責任院的羅東博愛醫院，以及中度的聖母醫院、陽明大學附設醫院。同時台北的緊急醫療應變中心會負責監控所有傷患收治情形，必要時更啟動台北的人力資源。

目前相關傷患統計持續變動中，石崇良指出，若不包含現場一些明顯死亡個案，就送醫個案來說，截至中午左右，已有60多名患者送醫，屬於檢傷分類一、二級的重度患者約10位，其餘多是檢傷分類三、四級的相對中度、輕度傷患。

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