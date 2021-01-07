歹路不保佑！ 詐騙集團11人向大甲媽求平安 隔天全被抓

警方於騙徒車上發現大甲媽祖遶境埔里的壓轎金。（記者張瑞楨翻攝）

2021/01/07 13:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕32歲有詐欺前科的陳姓男子，組成詐騙集團，在台灣中部地區流竄設機房，向中國人詐騙，台中市警局刑警大隊發現陳男把機房設於南投縣埔里鎮，去年11月攻堅逮捕11人，包括4名年僅18歲年輕女子，讓警方傻眼的是，在機房內與嫌犯車上，發現媽祖的壓轎金，陳男與共犯才說，趁大甲媽祖於去年11月21日到埔里鎮遶境4天的機會，他們向媽祖祈求保佑平安順利，沒想到隔一天，11人就被警察逮捕，員警感嘆說「媽祖很靈驗，歹路不保佑」。

中市警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、少年隊與南投警方調查，去年8月間獲報，陳男等7男4女，在台中、南投等中部縣市，流竄設置詐欺機房，假冒中國公安、檢察官，打電話向中國民眾詐騙，指民眾涉入違法的口罩買賣，必須把存款匯到指定帳戶監管。

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警方去年11月得知，這群騙子流竄到埔里設機房，11月23日攻堅，逮捕7男4女共11人，卻在機房、嫌犯的車上或身上，發現大甲媽祖遶境的壓轎金，詢問才得知，大甲媽祖於11月21日，受法壇總會恒吉宮媽祖廟邀請，到埔里遶境4天，為埔里鎮每隔12年1次的祈安清醮法會增風采時，這群騙子跑去向媽祖求平安與壓轎金。

警方搜索查獲筆記型電腦3台、行動電話30餘支、教戰守則、第三級毒品K他命等證據，其中，陳男等3人裁定羈押，另8人則以3萬、4萬元不等交保，包括4名高中剛畢業的年輕女子，她們初入社會，受「高薪」等利益誘惑而加入詐欺集團。

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警方查扣毒品與手機等證物。（記者張瑞楨翻攝）

11名詐欺騙徒向大甲媽祈求平安的隔一天，就被警方攻堅逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

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