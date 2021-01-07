為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    歹路不保佑！ 詐騙集團11人向大甲媽求平安 隔天全被抓

    警方於騙徒車上發現大甲媽祖遶境埔里的壓轎金。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於騙徒車上發現大甲媽祖遶境埔里的壓轎金。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/01/07 13:12

    〔記者張瑞楨／台中報導〕32歲有詐欺前科的陳姓男子，組成詐騙集團，在台灣中部地區流竄設機房，向中國人詐騙，台中市警局刑警大隊發現陳男把機房設於南投縣埔里鎮，去年11月攻堅逮捕11人，包括4名年僅18歲年輕女子，讓警方傻眼的是，在機房內與嫌犯車上，發現媽祖的壓轎金，陳男與共犯才說，趁大甲媽祖於去年11月21日到埔里鎮遶境4天的機會，他們向媽祖祈求保佑平安順利，沒想到隔一天，11人就被警察逮捕，員警感嘆說「媽祖很靈驗，歹路不保佑」。

    中市警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、少年隊與南投警方調查，去年8月間獲報，陳男等7男4女，在台中、南投等中部縣市，流竄設置詐欺機房，假冒中國公安、檢察官，打電話向中國民眾詐騙，指民眾涉入違法的口罩買賣，必須把存款匯到指定帳戶監管。

    警方去年11月得知，這群騙子流竄到埔里設機房，11月23日攻堅，逮捕7男4女共11人，卻在機房、嫌犯的車上或身上，發現大甲媽祖遶境的壓轎金，詢問才得知，大甲媽祖於11月21日，受法壇總會恒吉宮媽祖廟邀請，到埔里遶境4天，為埔里鎮每隔12年1次的祈安清醮法會增風采時，這群騙子跑去向媽祖求平安與壓轎金。

    警方搜索查獲筆記型電腦3台、行動電話30餘支、教戰守則、第三級毒品K他命等證據，其中，陳男等3人裁定羈押，另8人則以3萬、4萬元不等交保，包括4名高中剛畢業的年輕女子，她們初入社會，受「高薪」等利益誘惑而加入詐欺集團。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣毒品與手機等證物。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣毒品與手機等證物。（記者張瑞楨翻攝）

    11名詐欺騙徒向大甲媽祈求平安的隔一天，就被警方攻堅逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

    11名詐欺騙徒向大甲媽祈求平安的隔一天，就被警方攻堅逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中
    2021/01/06 17:29

    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中
    台灣大自有品牌中國製手機遭植惡意程式 近百長者淪詐騙人頭
    2021/01/06 16:27

    台灣大自有品牌中國製手機遭植惡意程式 近百長者淪詐騙人頭

    大睦建設插旗青埔 五案齊發滿足剛需市場
    宣導阻詐見效 超商擋下婦人購2萬元遊戲點數
    2021/01/05 19:20

    宣導阻詐見效 超商擋下婦人購2萬元遊戲點數
    從iPhone6s賣到iPhone8 男假買賣手機真詐騙遭訴
    2021/01/04 16:12

    從iPhone6s賣到iPhone8 男假買賣手機真詐騙遭訴

    遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
    社會今日熱門
    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中
    2021/01/06 17:29

    旅美退休分析師返台被騙7500萬元 警鎖定對象追緝中

    醫美貴婦「乾弟」被疑共犯帶回偵訊 竟是清大博士生
    2021/01/06 14:04

    醫美貴婦「乾弟」被疑共犯帶回偵訊 竟是清大博士生

    長靴短裙太火辣 他居然在北捷車站內對她脫褲打手槍
    2021/01/06 14:00

    長靴短裙太火辣 他居然在北捷車站內對她脫褲打手槍

    假扮保全潛入北捷工地偷纜線 卻栽在「正牌」保全手上
    2021/01/06 14:02

    假扮保全潛入北捷工地偷纜線 卻栽在「正牌」保全手上

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播