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    台灣大自有品牌中國製手機遭植惡意程式 近百長者淪詐騙人頭

    自有品牌手機出漏洞，台灣大表示，全面召回Amazing A32手機。（擷取官網）

    自有品牌手機出漏洞，台灣大表示，全面召回Amazing A32手機。（擷取官網）

    2021/01/06 16:27

    〔記者邱俊福、王憶紅／台北報導〕詐騙集團涉嫌在台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機特定版本，暗中植入惡意程式，將使用手機的門號，自動申請手遊帳號，作為存入詐得的遊戲點數人頭帳號，去年以來有近百名年邁長者被警方通知到案，無辜遭依詐欺罪送辦，刑事局接獲各地警局反映有異下，經分析查知該特定手機為委託中國工廠所製作，研判應是出廠過程遭暗中植入，正持續深入了解哪個環節出問題，同時也向NCC通報。

    台灣大今日指出，全面召回Amazing A32手機進行安全性軟體升級。

    去年7月間，2名年長者向警政署陳情，反映自己根本沒申請遊戲帳號，卻變成人頭，刑事局隔月清查發現，至少已有48起相關案例，這些民眾被假「色情應召」等詐騙手法行騙，引誘前往超商購買遊戲點數，將遊戲點數序號拍照交付，經向遊戲公司調閱被詐的遊戲點數，所存入的遊戲帳號認證手機門號時，發現這些門號申請人或使用者，都是高齡長者。

    經通知這些涉案長者到案說明，查知他們不僅不會玩手遊，手機也沒下載該遊戲，大喊冤枉，而進一步調閱操控這些長者門號所申請的遊戲帳號IP時，驚覺大部分都在海外，根本無法追查，最後警方僅能依法將這些涉案長者函送檢方偵辦。

    警方分析，歹徒應是利用植入木馬的手法，以不知情長者的門號向遊戲公司申請會員，遊戲公司當傳送認證簡訊時，該木馬會自動傳給歹徒，完成會員申請，以取得遊戲帳號，作為存入詐得遊戲點數的人頭帳號，再將這些點數透過網路平台販賣牟利。

    過去，雖曾發生過民眾因點擊不明連結等方式，手機遭植入惡意程式，被歹徒遠端遙控案，但這次手法不同，清一色都是年長者，年長者許多平時手機根本僅用來接、打電話，不會去收信與點閱網路連結，引發警方高度重視。

    經查，這些受害年長者的手機大都是委由中國廠商製作的同款手機，且查知該木馬程式於接獲遊戲公司當傳送認證簡訊後，不僅回傳給歹徒，還同時會將認證簡訊刪除，讓受害人完全無從察覺，手法非常高明。

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