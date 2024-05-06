潮州阿伯存款上百萬不繳11萬酒駕罰單 屏東執行分署扣押追回

書記官製作執行命令扣押義務人存款。（圖由法務部行政執行署屏東分署提供）

2024/05/06 10:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州鎮1名男子2021年被抓到2次機車酒駕，遭罰共11萬餘元，但他置之不理，案件今年（2024年）被移送到法務部行政執行署屏東分署，經調查發現，男子在潮州鬧區有好幾筆不動產，存款也有上百萬，最後透過扣押存款，為國庫追回積欠3年的11萬餘元罰款。

屏東執行分署指出，潮州鎮有1位阿伯，2021年清明連假騎機車經過潮州夜市附近，被警察抓到酒精濃度超標，監理站對他開罰2萬2500元，由於阿伯持普通小型車駕照騎機車，車輛還因此被記違規點數5點。

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到了同年底最後1日，適逢元旦3天連假的第1天，阿伯又被抓到在潮州夜市附近酒駕騎車，因為是5年內第2次酒駕，監理站這回對他裁罰9萬元，並吊銷汽車駕照3年。然而阿伯對2張酒駕罰單都不予理會，案件今年陸續被移送到法務部行政執行署屏東分署執行，分署收案後曾通知男子到場報告財產狀況，但阿伯並未理會。

分署調查發現，阿伯名下有好幾筆在潮州鬧區的不動產，存款餘額也有上百萬元，即發函郵局凍結阿伯的存款，經郵局回報足額扣押後，由於男子始終未與分署執行人員聯繫，書記官於是核發收取命令，終於為國庫追回這筆積欠了3年的11萬餘元酒駕罰單。

屏東分署表示，酒駕義務人除了會接到罰單外，可能還會被記點及吊銷駕照，駕照一經吊銷，需重新考照才能再行開車上路。本件義務人被抓到酒駕的地方都在住家附近，可能是在離家不遠處喝酒，如果搭乘計程車，也許起跳價100元就足以支付單趟車資。

分署呼籲，週末或連續假期時小酌放鬆或親友宴飲機會多，酒後可搭乘計程車、公共運輸交通工具或找代駕，否則節省了100元的計程車車資，卻得面臨高額罰單、記點及吊銷駕照的後果，非常不划算，也可能危害自己與其他用路人的生命安全，切勿酒駕上路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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