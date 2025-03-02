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    疑遭鳥擊！聯邦快遞貨機發動機空中冒火影片曝

    聯邦快遞公司1架波音767貨機疑遭到鳥擊導致發動機起火，緊急迫降在紐約紐瓦克自由國際機場，所幸沒有人員傷亡。（美聯社）

    聯邦快遞公司1架波音767貨機疑遭到鳥擊導致發動機起火，緊急迫降在紐約紐瓦克自由國際機場，所幸沒有人員傷亡。（美聯社）

    2025/03/02 10:42

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕聯邦快遞公司（FedEx）的1架貨機在當地時間1日疑遭到鳥擊導致發動機起火，緊急迫降在紐約紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport），所幸沒有人員傷亡，飛機拖著火焰在空中畫面也曝光。

    據《美聯社》報導，聯邦快遞公司（FedEx）的1架波音767貨機原定飛往印第安納波利斯（Indianapolis），但飛行途中疑遭鳥擊導致發動機起火，飛機緊急迫降在紐瓦克自由國際機場，機上3人無傷亡，火勢也控制在發動機，沒有蔓延到機身；由於發動機起火冒出濃煙，機場關閉了15至20分鐘。

    聯邦快遞公司發言人肯克（Austin Kemker）指出，飛機遭遇鳥擊進入緊急狀態，並在處理由此造成的發動機損壞後安全返回紐瓦克，「我們的聯邦快遞飛行員所展現出的訓練、專業知識和專業精神堪稱典範。感謝我們的工作人員和急救人員的快速行動。」

    這架波音767貨機在空中拖著火焰飛行的畫面也被許多地面民眾拍到，美國聯邦航空局（FAA）在一份聲明中表示「撞擊損壞了波音767飛機的一個引擎」。國家運輸安全委員會（NTSB）也表示將進行調查。

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