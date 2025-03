疑遭鳥擊！聯邦快遞貨機發動機空中冒火影片曝

2025/03/02 10:42

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕聯邦快遞公司(FedEx)的1架貨機在當地時間1日疑遭到鳥擊導致發動機起火,緊急迫降在紐約紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport),所幸沒有人員傷亡,飛機拖著火焰在空中畫面也曝光。

據《美聯社》報導,聯邦快遞公司(FedEx)的1架波音767貨機原定飛往印第安納波利斯(Indianapolis),但飛行途中疑遭鳥擊導致發動機起火,飛機緊急迫降在紐瓦克自由國際機場,機上3人無傷亡,火勢也控制在發動機,沒有蔓延到機身;由於發動機起火冒出濃煙,機場關閉了15至20分鐘。

聯邦快遞公司發言人肯克(Austin Kemker)指出,飛機遭遇鳥擊進入緊急狀態,並在處理由此造成的發動機損壞後安全返回紐瓦克,「我們的聯邦快遞飛行員所展現出的訓練、專業知識和專業精神堪稱典範。感謝我們的工作人員和急救人員的快速行動。」

這架波音767貨機在空中拖著火焰飛行的畫面也被許多地面民眾拍到,美國聯邦航空局(FAA)在一份聲明中表示「撞擊損壞了波音767飛機的一個引擎」。國家運輸安全委員會(NTSB)也表示將進行調查。

