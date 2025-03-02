首度還原1500萬捐款始末 曹興誠批：翁曉玲與清大合謀統戰

前聯電董事長曹興誠發文還原當年捐款始末，強調「我個人從未承諾要捐款給清大」。（資料照）

2025/03/02 11:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人後，遭國民黨立委翁曉玲指控未捐款1500萬元給清大。曹興誠今日發文還原當年捐款始末，強調「我個人從未承諾要捐款給清大」，更痛批「翁曉玲與清大合謀統戰」，難道堂堂清大已經墮落成為中共對台統戰的巢穴？

前清大校長陳力俊2011年致詞曾公開表示，清華校方收到這筆捐款，但他日前接受媒體訪問時改口稱，當年是在私下談話時聽曹興誠說有捐，自己就在演講中致謝，事後並未查證，也不能當成證明。

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有香港背景的清大校長高為元近日發公開信聲稱，「對於所有支持清華、嘉惠學子的善意，學校都心懷感激，也必定全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊」，也引發外界批評。

曹興誠今天說，2月底立委翁曉玲突然對他潑糞，稱30年前要捐款給清華大學卻沒捐，所以「言而無信，信用破產」云云。這一看就是國民黨為打擊全民大罷免而使出的賤招。

曹興誠指出，他故意不回應，先讓子彈飛一下，看他們後續還有什麼組合拳。現在翁曉玲已經沒招了，自己來回應一下。「我跟沈君山校長過去一段時間同在新竹上班，時有往還。有一天沈校長說，他想辦些事，可是學校沒預算，可否請聯電幫點忙。我說幫忙可以，但要幫多少？我建議先下一盤圍棋，沈校長贏幾目，我就商請聯電董事會捐幾萬美金」。

曹興誠提及，沈君山棋力高出他很多，結果一如預期，沈贏了五十目（即中押勝），所以後來聯電董事會同意，捐了1500萬台幣。這是雅事。沈校長對此事也津津樂道；沈當時說，有人常批評他下圍棋、打橋牌不務正業，但現在他可以用圍棋幫學校募款，可見下棋還是有用的。

曹興誠強調，聯電如約進行捐款以後，和清大來往密切，兩屆清大校長都曾擔任聯電獨立董事。如果聯電一開始就言而無信，後續不可能和清大發展出良好關係。此外，聯電為清大整建「電機資訊館」（後來變成劉炯朗館）捐出1億2000萬元；替清大活動中心改建成君山音樂廳，也捐出1億元，「至於我個人從未承諾要捐款給清大，所以捐錢一事和我個人無關」。

曹興誠批評，翁曉玲造謠說，曹承諾要捐款給清大，卻言而無信，而清大也立即回應說，沒有收到曹的個人支票。這很明顯的，是事先套好了招，對我進行惡意誹謗。把話塞到人家嘴巴裏，然後針對別人沒說過的話加以攻擊，這是典型中共的鬥爭手法；徐巧芯也很會這一招。

曹興誠質疑，依據報導，清大校長陳力俊2010至2014年在其任內，親中舔共不遺餘力，可以想見清大已經被中共滲透的非常嚴重。個人覺得這次清大內部應該好好檢討，為什麼要配合翁曉玲對他誹謗？聯電幫了清大這麼多忙，清大怎麼好意思對他反咬一口？難道堂堂清大已經墮落成為中共對台統戰的巢穴？

他研判，今天立院的染紅，應該始於媒體和教育體系的染紅。翁曉玲事件可說一葉知秋，讓我們了解事態的嚴重。這次大罷免，真的是背水一戰，今天大家不站出來，以後中共來了，我們會活在一個無是無非、無情無義、指鹿爲馬、弱肉強食的黑暗世界。為自己、為國家，為了維持台灣社會的良善，請大家站出來支持大罷免。

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