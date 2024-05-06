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外國貨輪撞澎湖漁船肇事逃逸 漁民被迫「自力救濟」憂索償無門

金吉祥號遭外國商船撞擊肇事逃逸，勉強開回北寮港。（民眾提供）

金吉祥號遭外國商船撞擊肇事逃逸，勉強開回北寮港。（民眾提供）

2024/05/06 10:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西北寮籍漁船金吉祥號，4月21日深夜11時40分，在吉貝東方約20浬處作業，被外籍商船撞毀船艏後逃逸，船長洪國會勉強將受創船隻開回北寮港，並向安檢所報案，澎湖海巡隊雖緊急派艇追船，但外籍貨輪仍開抵新加坡，現船長索償無門，各單位都要求「自力救濟」，自行聘請律師求償，讓船長痛批「要政府幹什麼」？

洪國會表示，4月22日凌晨1時35分報案，1時50分澎湖海巡隊線上巡防艇位於小門西北5浬，貨輪位於吉貝東南10.5浬，兩船相距37浬，該貨輪船速12浬，雖然緊急派艇前往攔查，但因距離過遠，外籍商船仍揚長而去，導致現在索賠無門。案發當時貨船並未開啟防碰撞系統，肇事後又加速逃逸。

根據船長提供的影像照片，肇事外國商船隸屬於印度賽芬集團，懸掛馬紹爾群島船籍，事發當日由中國董家口載運貨物，前往新加坡交付，撞擊我國漁船後一路向南，航行至新加坡，案發之後船長四處向漁業署、航港局、農漁局、漁會等單位求援，但都被要求「自行處理」，面臨「索償無門」的窘狀。

由於金吉祥號漁船船艏受創嚴重，經開往馬公案山造船廠上架修理，初估就要7、80萬元，但卻求償無門，讓船長欲哭無淚，痛批要政府幹什麼？澎湖縣議員許育愷代為向農漁局爭取海難補助，卻得到因有明確肇事事主，必須透過民事求償處理；立委楊曜也請助理協助，但因是涉外事務，還是要動用國家機器爭取漁民權益。

外國商船肇事後，立即加速逃逸。（民眾提供）

外國商船肇事後，立即加速逃逸。（民眾提供）

金吉祥號漁船與外國商船對撞，船艏嚴重損害。（民眾提供）

金吉祥號漁船與外國商船對撞，船艏嚴重損害。（民眾提供）

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