宣導阻詐見效 超商擋下婦人購2萬元遊戲點數

林園警方逐一到超商宣導阻詐。（記者洪臣宏翻攝）

2021/01/05 19:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園警分局近日展開轄內超商阻詐宣導，才剛宣導完，就有民眾上門購買2萬元遊戲點數，經超商經理阻止並通報，員警怕她去別家超商買，趕緊折返搜尋，民眾得知詐騙手法後不斷稱謝。

顧客購買逾3千元 店員需關懷提問

林園警分局委由各派出所所長或副所長出馬，陸續針對轄內65家超商宣導反詐，協調張貼宣導警語於收銀機、點數購買機台前；提醒超商店員針對異常、大量購買點數（超過3000元）客人關懷提問，必要時通報派出所協助。

請繼續往下閱讀...

中庄派出所剛宣導完，就有40餘歲婦人上門要買2萬元遊戲點數，超商經理警覺有異立即通報派出所。員警返回時婦人剛離開，經四處搜尋終於找到人。婦人說，接獲網路賣場稱信用卡遭盜刷需操作提款機解除後，又要求至超商購買點數，就能以點數換取相對應的現金回饋，經員警告知這是詐騙老梗，她恍然大悟。

警方指出，慣見的手法還有「假交友真詐財」，詐騙集團透過交友軟體或透過通訊軟體，以俊男美女的頭像隨機攀談，接觸後即經濟有難等詞，向對方提出援交賺取錢財，再以購買遊戲點數認證為交易手法，被害人不疑有他購買大量遊戲點數，並將點數憑證密碼告知詐騙集團後遭封鎖，始知遭詐騙。

林園分局分局長孫成儒表示，詐騙集團利用境外IP網路操作、變現，追查十分困難，損失往往無法追回，呼籲若有疑似遭詐騙情形，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法