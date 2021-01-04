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    首頁　>　社會

    從iPhone6s賣到iPhone8 男假買賣手機真詐騙遭訴

    基隆地檢署近日偵結，認定蕭男涉犯詐欺罪，將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署近日偵結，認定蕭男涉犯詐欺罪，將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    2021/01/04 16:12

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蕭姓男子於2019年至2020年間，利用臉書刊登販賣或購買手機訊息，從iPhone6s Plus賣到iPhone8，一共犯下10起假買賣手機詐欺案，得手4萬餘元。蕭男到案時，僅向檢察官承認部分犯行，但被害人指證歷歷並出示相關對話紀錄，證實遭詐。基隆地檢署近日偵結，認定蕭男涉犯詐欺罪，將他起訴。

    檢警調查，蕭姓男子多次利用臉書PO上販賣手機等資訊，在臉書多個社團內張貼販售iPhone6s Plus、iPhone7、iPhone8及iPhone8 Plus與Samsung A6+等多支手機，蕭男收錢後不出貨，許多網友上當受騙後，提出告訴。

    據悉，蕭男除了對網友收錢不出貨外，就連面交的買家也一樣騙。一名李姓被害人去年3月10日晚間，在臉書「基隆面交買賣」社團內張貼販售iPhone6 Plus手機，將手機及另外一支待修的手機交付給蕭男，他拿出本票當作擔保，拿走手機後卻失聯。

    檢察官偵訊時，蕭男只承認部分罪刑，但被害人們拿出雙方的對話紀錄指證，讓蕭男啞口無言；偵訊後，認定蕭男涉犯詐欺罪嫌，依法將他起訴。

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