監獄私刑》收容人疑遭「私刑」暴斃 高雄監獄：配合偵查

高雄監獄爆發陳姓收容人疑遭傷害致死，涉案2名高監戒護科人員及4名雜役被當庭收押，高雄監獄副典獄長翁永芳今天指出，全案進入司法，高監會全力配合調查。（資料照）

2019-11-01 11:21:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄監獄爆發陳姓收容人疑遭傷害致死，涉案2名高監戒護科人員及4名雜役被當庭收押，高雄監獄副典獄長翁永芳今天指出，全案進入司法，高監會全力配合調查。

陳姓收容人2週前因身體不適嘔吐昏迷，經送往國軍高雄總醫院仍不治，全案原以病故處理，檢方會同法醫複驗後懷疑陳男死因疑有外力介入，案情急轉直下，上月30日搜索高監並查扣監視器相關證物，並收押涉案李姓及劉姓戒護科管理人員及4名雜役。

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陳姓收容人因家暴案入獄，收容期間屢與其他收容人齟齬，或有不服管教，上月中旬被關進違規考核房，又與同房收容人肢體衝突，過程中陳男身體不適嘔吐昏迷，獄方立即將他送往醫院急救，但仍因心跳停止不治。

高監管理人員是否涉及不當管教?翁永芳表示，目前不清楚檢方偵辦進度，全案進入司法，高監會全力配合調查。

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