為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

監獄私刑》收容人疑遭不當管教亡 雄監2戒護員4雜役被收押

高雄監獄一名陳姓短期收容人，2週前突然嘔吐，緊急送醫後陷入昏迷最後不治，全案原依病故處理，經檢方會同法醫複驗後，發現陳男死因不單純，疑似有外力介入，分案調查後搜索雄監，並傳喚2名戒護科管理人員及雜役4人，檢方複訊後認為6人涉案重大聲請羈押；高雄地院今表示6人犯嫌重大，供詞避重就輕，又有上下管理控制關係，有事實足認有串供、湮滅證據之虞，均予羈押禁見，並不得閱報、收看電視。（資料照）

高雄監獄一名陳姓短期收容人，2週前突然嘔吐，緊急送醫後陷入昏迷最後不治，全案原依病故處理，經檢方會同法醫複驗後，發現陳男死因不單純，疑似有外力介入，分案調查後搜索雄監，並傳喚2名戒護科管理人員及雜役4人，檢方複訊後認為6人涉案重大聲請羈押；高雄地院今表示6人犯嫌重大，供詞避重就輕，又有上下管理控制關係，有事實足認有串供、湮滅證據之虞，均予羈押禁見，並不得閱報、收看電視。（資料照）

2019-11-01 10:12:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄監獄一名陳姓短期收容人，2週前突然嘔吐，緊急送醫後陷入昏迷最後不治，全案原依病故處理，經檢方會同法醫複驗後，發現陳男死因不單純，疑似有外力介入，分案調查後搜索雄監，並傳喚2名戒護科管理人員及雜役4人，檢方複訊後認為6人涉案重大聲請羈押；高雄地院今表示6人犯嫌重大，供詞避重就輕，又有上下管理控制關係，有事實足認有串供、湮滅證據之虞，均予羈押禁見，並不得閱報、收看電視。

據了解，陳姓收容人涉家暴入獄，在監期間情緒不穩，常和其他收容人起衝突，且有不服管教情事，陳男與人口角後，突然嘔吐陷入昏迷，送醫搶救無效；檢方隨即啓動調查，檢察官昨天指揮警方進高雄監獄搜索，扣入監視器等證物，並傳喚戒護李姓、劉姓管理員，以及4名涉案雜役，6人疑避重就輕，訊後以有串供之虞聲請羈押禁見。

高雄地院表示，高雄監獄陳性收容人疑被傷害致死一案，經本院法官訊問後，認6名被告犯嫌重大，供詞避重就輕，之間又有上下管理控制關係，有事實足認有串供、湮滅證據之虞，均予羈押禁見，並不得閱報、收看電視。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
監獄私刑》雄監收容人亡驚見「私刑傷痕」6獄方人員被收押
2019-11-01 09:58

監獄私刑》雄監收容人亡驚見「私刑傷痕」6獄方人員被收押
全國首間外役監咖啡廳 變台東縱谷私房景點
2019-06-27 09:57

全國首間外役監咖啡廳 變台東縱谷私房景點
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
監所大哥自願成「貓奴」 出獄還領養回家當家人
2019-06-06 08:53

監所大哥自願成「貓奴」 出獄還領養回家當家人
硬起來！移民署一口氣遣送40收容人 創移民署單日最大紀錄
2019-05-27 20:49

硬起來！移民署一口氣遣送40收容人 創移民署單日最大紀錄
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率
中監受刑人學太陽光電技術 拚乙級證照
2019-05-23 22:59

中監受刑人學太陽光電技術 拚乙級證照

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播