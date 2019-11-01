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監獄私刑》收容人疑遭不當管教亡 雄監2戒護員4雜役被收押
高雄監獄一名陳姓短期收容人，2週前突然嘔吐，緊急送醫後陷入昏迷最後不治，全案原依病故處理，經檢方會同法醫複驗後，發現陳男死因不單純，疑似有外力介入，分案調查後搜索雄監，並傳喚2名戒護科管理人員及雜役4人，檢方複訊後認為6人涉案重大聲請羈押；高雄地院今表示6人犯嫌重大，供詞避重就輕，又有上下管理控制關係，有事實足認有串供、湮滅證據之虞，均予羈押禁見，並不得閱報、收看電視。（資料照）
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄監獄一名陳姓短期收容人，2週前突然嘔吐，緊急送醫後陷入昏迷最後不治，全案原依病故處理，經檢方會同法醫複驗後，發現陳男死因不單純，疑似有外力介入，分案調查後搜索雄監，並傳喚2名戒護科管理人員及雜役4人，檢方複訊後認為6人涉案重大聲請羈押；高雄地院今表示6人犯嫌重大，供詞避重就輕，又有上下管理控制關係，有事實足認有串供、湮滅證據之虞，均予羈押禁見，並不得閱報、收看電視。
據了解，陳姓收容人涉家暴入獄，在監期間情緒不穩，常和其他收容人起衝突，且有不服管教情事，陳男與人口角後，突然嘔吐陷入昏迷，送醫搶救無效；檢方隨即啓動調查，檢察官昨天指揮警方進高雄監獄搜索，扣入監視器等證物，並傳喚戒護李姓、劉姓管理員，以及4名涉案雜役，6人疑避重就輕，訊後以有串供之虞聲請羈押禁見。
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高雄地院表示，高雄監獄陳性收容人疑被傷害致死一案，經本院法官訊問後，認6名被告犯嫌重大，供詞避重就輕，之間又有上下管理控制關係，有事實足認有串供、湮滅證據之虞，均予羈押禁見，並不得閱報、收看電視。