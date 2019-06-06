監所大哥自願成「貓奴」 出獄還領養回家當家人

2019-06-06 08:53

［記者王秀亭／台東報導］泰源技能訓練所創全國矯正機關之先，讓收容人學習照顧、陪伴流浪貓，原本霸氣的「大哥」們都自願成「貓奴」，搶著照顧貓老大們，有的收容人照顧出情感，不捨出獄與流浪貓分離，乾脆在出獄時領養貓咪，成為家中新成員。

收容人菜鋪（化名）因毒品案入監服刑，服刑期間參與照顧流浪貓，體會生命成長的價值，與貓咪朝夕相處後，愛上這群貓老大，隨著出監在即，與家人共同討論後，決定將愛貓一起帶離高牆，出獄時領養一隻貓咪回家，菜鋪開心地說，在監所內，和貓咪是摯友，未來更是親密的家人了。

泰源技訓所周邊有許多流浪貓，原本是幾位有愛心的技訓所同仁自發性照顧，所方見浪貓數量日益增加，為讓收容人透過親身參噢，達到生命教育目的，所方決定推動「獄見貓喵•遇見愛」收容人處遇之生命品德教育暨家庭支持計畫，將浪貓帶進高牆，結合生命品格教育，讓收容人照顧、保育、陪伴觀察流浪貓，並開放收容人出獄時可認養「監獄貓」，使貓咪成為收容人與其家庭的重要橋樑，貓咪也拉近了收容人與家庭的距離。

所長蔡景裕表示：會持續辦理貓咪認養活動，以減少泰源技訓所周邊流浪貓數量，使所有流浪貓都能找到屬於自己的家，同時向社會宣傳領養代替購買寵物的觀念。

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